La nouvelle éco : un nouveau studio d'animation va s'installer à Angoulême

Un nouveau studio d'animation va bientôt s'installer à Angoulême. C'est le Studio FOST, qui a déjà collaboré à plusieurs productions de renom, comme "Ernest et Célestine", la série Tchoupi ou Pachamama, réalisés avec d'autres studios d'Angoulême. Soixante emplois sont à la clé.

L'écosystème du cinéma d'animation ne cesse de se développer à Angoulême. Regroupées dans le Pôle Image Magelis, ce sont 150 entreprises de l'image qui vivent au bord de la Charente, dont une quarantaine dans l'animation, le jeu vidéo et le son, et bientôt 16 écoles. Le studio FOST s'installera en décembre, et devrait créer une soixantaine d'emplois.

un local de 600 mètres carrés

Le studio FOST travaille avec la société de production FOLIVARI, qui en son temps a produit des films comme "Kirikou et la sorcière", véritable tremplin pour le cinéma d'animation à Angoulême. FOST collabore avec d'autres studios angoumoisins, comme Blue Spirit. Pour s'installer à Angoulême, FOST cherche en ce moment un local de 600 mètres carrés, de préférence en centre-ville, qui pourrait accueillir jusqu'à 70 personnes.