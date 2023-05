La Nouvelle éco : un nouvel acteur du travail temporaire s'implante à Châteauroux

Déjà présent dans le Berry, à Bourges, le groupe Partnaire, l’une des plus anciennes sociétés spécialisées dans le travail temporaire, s’implante à Châteauroux. Une agence a ouvert le 15 mai au 1 rue de la Manufacture royale. “Nous avons des clients historiques, comme LVMH, qui ont des sites à Châteauroux ou dans l’Indre. La création de cette agence émane d’une volonté d’être au plus proche de nos clients et de nos intérimaires”, explique Tony Venault, son responsable.

C’est à Orléans, dans le Loiret, que l’aventure a débuté en 1952 sous le nom de Secrétariat mobile. Le groupe Partnaire, lui, naît en 1987 sous l’impulsion de Philippe Gobinet qui rachète l’agence orléanaise et d’autres groupes et se lance dans une politique d’ouverture d’agences en France mais aussi à l’étranger. Aujourd'hui, le groupe Partnaire compte 190 agences et 750 collaborateurs.

2022 : une année record

L’ouverture de l’agence de Châteauroux s’inscrit dans un contexte favorable. L’année 2022 a été une année record pour l’emploi intérimaire selon Prism’emploi, l’organisation professionnelle du secteur avec une progression de 5,1 % par rapport à 2021 alors que dans le même temps l’emploi salarié global n’a progressé que de 2,2 %.

Le revers du succès de l’intérim c’est néanmoins une plus grande précarité de l'emploi salarié en particulier des plus jeunes. “Ce n’est pas forcément un désavantage car l'intérim est une clé d’entrée dans le monde du travail. Les jeunes vont pouvoir découvrir différents secteurs d’activité, différentes entreprises”, estime Tony Venault.

Des premières prises de contact avec les entreprises locales sont en cours. “On ouvre aussi dans une période de l’année qui est positive pour nous avec les jobs saisonniers et les grandes vacances qui approchent, donc du personnel à remplacer”, conclut Tony Venault.