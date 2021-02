La nouvelle éco : un nouvel espace de coworking ouvre à Sens dans le nord de l'Yonne

Un nouvel espace coworking ouvre ses portes à Sens. Christophe Vouette est le propriétaire.

Pourquoi avoir décidé d'ouvrir un nouvel espace de coworking à Sens ?

Parce que la période y est propice. Quatre mille sénonais se rendent chaque jour à Paris pour travailler. Ils empruntent les transports en commun : une heure et demie de train et le bus ou métro derrière et du coup ils prennent des risques pour leur santé. Ils sont davantage exposés au virus que dans l'Yonne. En coworking, ils peuvent travailler à distance et éviter la région parisienne, très impactée par l'épidémie de covid et ses variants.

Comment l'espace est agencé et quel type de travailleur comptez-vous accueillir ?

Nous sommes multitâches. Ce lieu situé 11 grande rue à Sens s'adresse à tous. Des étudiants de passage sur Sens aux professions libérales. Le tribunal est par exemple juste à coté et un avocat peut venir travailler ses dossiers pendant une journée. Cela peut aussi permettre à une petite entreprise de faire une réunion avec des clients dans un local adapté puisque nous pouvons accueillir jusqu'à huit personnes dans notre salle de réunion. L'utilisation est vraiment souple. La base est le travail en open space mais nous avons aussi des bureaux privés et une salle de réunion. On peut s'adapter pour des locations le soir ou le weekend aussi. Tout est modulable.

Quels sont les tarifs ?

Chacun est autonome. Il suffit d'aller sur le site internet pour réserver. Vous payer 15 euros pour un forfait jour qui vous donne accès au site de 7h30 à 19h30.