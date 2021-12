La Nouvelle Éco : un parc photovoltaïque s'installe sur l'ancienne décharge de Saint-Aoustrille

Un parc photovoltaïque va s'installer sur le site de l'ancienne décharge de Saint-Aoustrille dans l'Indre. L'ancienne décharge, qui appartient à la ville d'Issoudun, se trouve le long de la RN151, juste à l'entrée de la ville. À l'époque, elle servait de centre d'enfouissement des déchets ménagers, plus précisément de 1914 à 1993. Les mégissiers venait notamment y déposer des boues polluées. Aujourd'hui, cette ancienne décharge se transforme pour accueillir des panneaux solaires. L'entreprise française Neoen est en charge du projet.

S'installer sur un site déjà pollué

Il est devenu compliqué de trouver des lieux pour y installer de parcs photovoltaïques. "La question du foncier est un point essentiel, confirme Alexandre Pachot, chef de projet construction chez Neoen. Ce qui est intéressant, c'est d'aller s'implanter sur des sites dégradés par l'activité humaine". Les anciennes carrières ou les anciennes mines sont idéales. "C'est un processus gagnant-gagnant, tant pour les collectivités que pour nous les producteurs", explique le responsable du site d'Issoudun.

L'ancienne décharge de Saint-Aoustrille offre l'opportunité de s'installer sur un site dégradé, tout en respectant l'environnement. "C'est-à-dire qu'on va implanter une centrale photovoltaïque sans dégrader le sous-sol qui a déjà été pollué, donc on ne risque pas de contaminer l'environnement davantage", développe Alexandre Pachot.

Il y a aussi une raison technique à cette implantation, le site est très proche d'un poste source. "Les coûts de raccordement au réseau de distribution électrique sont très faibles et très compétitifs. Ce qui rend le projet intéressant pour la collectivité et pour nous", détaille le chef de projet chez Neoen.

Mise en service courant 2022

Par rapport à d'autres parcs photovoltaïques, le site de Saint-Aoustrille est de petite taille, il s'étend sur 10 hectares. "Mais il reste viable économiquement, grâce à la proximité du réseau de distribution. On arrive maintenant à faire des centrales photovoltaïques assez compétitives, même sur de petits parcs", assure Alexandre Pachot.

Le parc photovoltaïque de Saint-Aoustrille près d'Issoudun s'étend sur 10 hectares - Neoen

La pénurie de matériaux ne devrait pas retarder la mise en service du parc. "On tient les délais, on est à-peu-près à 80 % d'avancement sur la centrale", indique-t-il. La construction du parc devrait se terminer d'ici au premier trimestre 2022. "Après, on aura des tests de mise en service et on tiendra les délais pour la mise en service au premier semestre 2022", conclut le responsable du site.

Le parc devrait produire 4,8 GWh/an, soit la consommation de 1.865 personnes, chauffage compris, mais également éviter la production de 1.168 tonnes équivalent CO2 par an. Sa durée d'exploitation est estimée à 30 ans.