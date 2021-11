La nouvelle éco : un poids lourd circule partout en France pour vanter les atouts du Pays de Craon

La communauté de communes du Pays de Craon vient de lancer une façon originale pour vanter les atouts de son territoire : un poids lourd de l'entreprise Gillois, basée à Craon, circule depuis quelques jours à travers la France avec une bâche géante. Il s'agit d'une sorte de panneau publicitaire mobile, qui sera visible 365 jours par an et sur l'ensemble du territoire.

Une campagne de communication à 1500 euros

La remorque de 13 mètres 70 de long ne passe pas inaperçue sur les routes de France. "Ça produit un certain effet quand vous la croisez sur un rond point, sur un pont ou quand vous la doublez. Ça intéresse, ça interpelle et je pense que si on est demandeur d'emploi, c'est intéressant", souligne Estelle Gillois, la présidente des transports Gillois à Craon.

Sur la bâche, on peut notamment retrouver le site internet de la communauté de communes www.travaillerenpaysdecraon.fr. Il a été mis en ligne il y a un an : les patrons peuvent poster des offres d'emploi, mais il est également possible d'y déposer son CV. "L'intérêt pour nous, c'était d'aider les entreprises du Craonnais à recruter, à faire savoir dans l'ensemble du territoire que notre territoire recrute, et est agréable à vivre", insiste la patronne de l'entreprise Gillois.

Cette campagne de communication revient à 1 500 euros au Pays de Craon, cela équivaut au coût de l'impression sur la bâche. L'opération est donc peu onéreuse, avec des bénéfices importants. "On souhaite qu'il y ait une rentabilité sur cette action et la meilleure des rentabilités, c'est de voir de nouveaux habitants arriver sur le territoire. Cette démarche se veut autant économique que démographique", affirme Christophe Langouët, le président de la communauté de communes du Pays de Craon. Celui qui est également maire de Cossé-le-Vivien se dit "fier" de "voir le camion passer au nord, au sud ou à l'est ou à l'ouest, comme dans les Alpes, dans les Pyrénées".

Le site de la communauté de communes marche déjà très bien : plus de 700 CV ont été déposés depuis son lancement il y a un an.