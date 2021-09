La nouvelle Eco : un pôle bien-être autour du Spa et des vérandas ouvre à Sargé-lès-le-Mans

Les ateliers Goudier spécialisés dans les vérandas et le fabricant de Spa Giovanni Riboli s'associent pour proposer à leurs clients des projets personnalisés sur un site de plus de 1.000m2 d'exposition. Le marché est en pleine expansion.

"Votre idée du spa et du bien-être" c'est le nouveau nom d'un regroupement de deux sociétés dans la zone artisanale de Sargé-lès-le-Mans en face de la Biocoop. Un fabricant de SPA et piscines ( Giovanni Riboli) et un vendeur de pergolas (les ateliers Goudier) viennent de s'associer. Il propose un espace de plus de 1.000 m2 avec un projet personnalisé.

Un spa à la maison, ça vous tente ? - @soniamercier

Un projet personnalisé

En Sarthe, comme ailleurs en France, le marché du bien-être se porte bien. Il a augmenté de plus de 32% en un an rien que sur les ventes de SPA et de piscines. "Votre idée du spa et du bien-être", veut maintenant aller plus loin. Il ne s'agit plus d'avoir simplement, la véranda ou le SPA de monsieur et madame tout le monde, mais de personnaliser son investissement et son projet.

Les clients peuvent accéder à un espace de plus de 1000m2 d'exposition sur le site de ces deux entreprises implantées dans la zone artisanale de Sargé-lès-le-Mans. Votre véranda avec ou sans SPA est ensuite personnalisée selon la superficie du logement et le budget.

De 10.000 à plus de 40.000 euros rien que pour le SPA

Le marché du bien-être se porte bien et les prix commencent autour de 10.000 euros mais ça peut aller beaucoup plus haut si vous décidez d'avoir par exemple un Spa de nage, un appareil plus profond et plus grand dans lequel vous pouvez nager.

En revanche, pas besoin d'avoir beaucoup de place. Ces entrepreneurs s'adaptent à la configuration du logement et des espaces extérieurs. "Il n'est pas utile d'avoir des grands espaces" souligne Sonia Mercier, l'une des responsables de "Votre idée du spa et du bien-être", les matériaux peuvent être livrés avec une grue ou par hélicoptère.

Cette nouvelle société signe entre huit et quinze contrats par mois et devrait embaucher dans les prochains mois.

"Votre idée du spa et du bien-être" organise des portes-ouvertes les 1ers, 2, et 3 octobre.