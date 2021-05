La nouvelle éco : un pôle d'activités pour les drones en Charente

La plaine de loisirs de Magnac-Lavalette, située à l'extérieur du village, c'est une plaine en bordure de forêt avec des herbes hautes et des arbres majestueux. Et puis, on entre dans un bâtiment bleu dont la toiture rappelle une aile d'avion, et le bruit des drones devient omniprésent. C'est là que la société Atechsys construit ses drones professionnels, qui pèsent entre 25 et 150 kilos. Ce ne sont donc pas des jouets.

un écosystème pour les drones

La fabrication de drones a connu son heure de gloire il y a une dizaine d'années. Depuis le milieu des années 2010, beaucoup d'entreprises ont fait faillite. Tout ça, parce que le marché n'est pas encore bien identifié, explique le fondateur d'Atechsys, qui veut créer une pépinière d'entreprises, comme il l'a déjà fait à Pourrières dans le Var, pour "mettre en adéquation le produit et le marché".

Le bâtiment actuel d'Atechsys à Magnac-Lavalette © Radio France - Pierre MARSAT

Cinq start-ups devraient prochainement s'installer à côté d'Atechsys, à Magnac-Lavalette. Les permis de construire des hangars à venir sont en cours de rédaction. Atechsys c'est aujourd'hui 4 emplois et demi à Magnac-Lavalette. En 2023, on parle d'une vingtaine d'emplois directs et une trentaine indirects. Déjà six postes sont en cours de recrutement.