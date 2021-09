La nouvelle éco : un pompier de Limoges produit des ceintures faites à partir des tuyaux d'incendie usagés.

C'est une idée très originale que Matthias Fauchadour a décidé de concrétiser avec son épouse l'année dernière. Parce qu'il ne supportait pas de voir jeter dans des casernes des tuyaux d'incendie usagés ce pompier professionnel de Limoges a décidé d'en faire des ceintures. "J'ai voulu essayer, j'ai pris un tuyau hors d'usage, je l'ai découpé et mis dans les passants de mon pantalon et dans la ceinture de sapeur pompier que j'avais ...et ça allait du coup je me suis dis pourquoi pas" raconte Matthias Fauchadour.

"C'était dommage de voir jeter un matériau très résistant"- Mattias Fauchadour

Ce n'est là que le début de l'aventure car il a vu dans cette opportunité un moyen d'allier sa passion pour son métier de pompier avec le besoin de recycler. "C'était dommage de voir jeter un matériau qui est extrêmement résistant" poursuit Matthias Fauchadour qui ne laisse pas non plus de côté l'esthétique d'autant qu'un grand choix s'offre à lui . Les fournisseurs des casernes de pompiers rivalisent d'imagination "On a du fluo, du bleu... il existe aujourd'hui 18 couleurs différentes pour les tuyaux d'incendie". De quoi augmenter sa gamme de produits.

Un carton rempli d'une tonne de projets

Depuis avril dernier 500 ceintures ont déjà été vendues en France via le site internet Firebelt qui est aussi la marque créée pour l'occasion. Parmi ses clients beaucoup de pompiers mais pas seulement. On vend aujourd'hui dans 72 départements. "ça leur rappelle leur caserne , c'est un besoin de reconnaissance, c'est une communauté" explique encore notre pompier créateur de ceintures. Et avec son épouse il a encore plein d'idées pour recycler ces fameux tuyaux d'incendie. "Notre carton est plein de projets, il déborde... on souhaite faire des fauteuils avec du tuyau traité mais on nous a aussi demandé des laisses pour chien ou encore des sangles pour guitare". De quoi longuement occuper Matthias Fauchadour qui reste néanmoins pompier. "C'est un métier que j'aime énormément et je reste à 100 % pompier" conclut-il.