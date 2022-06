La nouvelle éco : des facteurs occitans présentent les innovations de La Poste au salon Vivatech de Paris

La nouvelle éco fait un saut à Paris : c'est là-bas que se tient en ce moment, et jusqu'à samedi, le grand raout de l'innovation technologique : le salon Vivatech, porte de Versailles. Un rendez-vous annuel consacré à l'innovation technologique et aux start-up. Plus de 2000 exposants sont présents, dont La Poste qui a décidé d'envoyer sur place des facteurs pour présenter les innovations qu'elle veut lancer dans les années à venir. Etienne Serre, chargé de clientèle à la poste du quartier Croix-Daurade à Toulouse, fait partie des neuf postiers choisis par l'entreprise dans toute la France pour les présenter.

Vous travaillez au bureau de poste de Croix Daurade à Toulouse. Vous êtes chargé de clientèle, guichetier comme on disait auparavant. Ce sont de vrais facteurs qui sont sur le salon pour représenter La Poste ?

Oui, ce sont des facteurs acheteurs et des chargés de clientèle que vous voyez tous les jours au quotidien.

Que présentez-vous au public qui vient vous voir sur le stand ?

Par exemple, je peux présenter un exosquelette créé en partenariat avec la banque privée de La Poste. Cet appareil permet aux personnes qui n'ont plus l'usage de leurs jambes de se déplacer debout. C'est assez hallucinant à voir : ça permet à des personnes qui n'ont plus l'usage de leurs jambes de se lever ou de se déplacer, d'être libres de leurs mouvements : c'est vraiment impressionnant, comme technologie.

Mais ça n'a aucun rapport avec le courrier ?

Là, on est plutôt dans le domaine de la santé. Mais La Poste va se diversifier sur plusieurs pôles : le pôle courrier, le pôle santé, le pôle écologie. Nous présentons, par exemple, des drones qui permettent de faire les livraisons de colis sur les derniers kilomètres d'un trajet pour réduire l'empreinte carbone. Ca existe déjà à Grenoble et dans le Var. On se dirige vers un déploiement petit à petit.

C'est important pour La Poste de prendre ce virage technologique ? C'est ce qui va lui permettre de compenser l'activité courrier qui baisse chaque année ?

Ou, ça fait de nouveaux débouchés technologiques, ça créer de nouveaux métiers également.

Est ce que La Poste aura toujours au final de vrais facteurs qui distribueront le courrier ou est ce qu'un jour ils seront remplacés totalement par des drones, par des automates ?

Je pense vraiment que La Poste aura toujours des vrais facteurs et de vrais postiers, au sens large. C'est vraiment une question de proximité : on cherche à être toujours là pour le client, et plus largement pour le citoyen : tout le monde est déjà allé une fois dans une Poste pour envoyer une lettre. Nous resterons présents : on pourra toujours poster un courrier avec un timbre en venant nous voir au guichet.

