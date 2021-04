La nouvelle éco : un projet d'épicerie en vrac itinérante dans l'Yonne

Les épiceries ambulantes sont en plein boom, notamment les épiceries qui proposent des produits en vrac. Un projet est en cours à Valravillon, dans l'Yonne. Il est porté par une jeune mère de famille qui a décidé de changer de métier : AnnSophie Lemire nous explique pourquoi et comment est né son projet d'entreprise écolo.

France Bleu Auxerre : qu'est ce qui vous a poussée à vous lancer dans ce projet ?

AnneSophie Lemire : C'est une prise de conscience qui date d'il y a déjà un an, puisque ça fait un an qu'on est avec cette pandémie. Je ne me plaisais plus dans ce que je faisais, dans mon travail, dans l'aide à la personne. Et comme cela fait quelques années que l'idée d'ouvrir mon propre commerce me trottait dans la tête. On va dire que le premier confinement a permis de lancer le projet. Et puis en quelques mois, je me suis lancée totalement là-dedans.

Vous voulez proposer uniquement des produits en vrac, c'est à dire sans emballage. Pensez-vous qu'il y a dans les villages, aujourd'hui, une clientèle pour ce genre de produits ?

Je n'ai pas fait une étude de marché proprement dite, mais en parlant du projet à droite, à gauche, à des amis, à des gens que je ne connaissais pas du tout. J'ai constaté qu'il y a vraiment un attrait pour ça. Il y a des gens qui y viennent timidement, incités par la famille ou des enfants qui sont déjà un petit peu dans le mouvement. Après tout, nos grands-mères et nos grands-pères fonctionnaient comme ça : on n'achetait que ce dont on avait besoin ! Parce que le vrac, c'est aussi bon pour le porte monnaie. Vous allez acheter des produits au juste prix. Vous n'allez pas acheter d'emballage. Vous n'allez pas acheter une communication.

Qu'est-ce que vous allez vendre ?

On va vendre des produits d'épicerie, de préférence des produits locaux et bios. Il y aura toute l'épicerie sèche : des farines diverses, des pâtes, du sucre, des céréales pour les enfants, du cacao. On aura aussi des détergents pour la maison : la lessive, le vinaigre blanc, du gel hydroalcoolique, des produits pour le sol, le liquide vaisselle... tout ces produits sont disponibles en vrac aujourd'hui ! Et puis on aura aussi tout ce qui est cosmétique et produits pour l'hygiène corporelle.

Aujourd'hui, ou en êtes-vous dans votre parcours de création d'entreprise ?

Je suis en train de terminer ce qu'on appelle le business plan, qui permet d'aller voir les banques, de leur proposer un projet et de leur demander un financement. A côté de cela, j'ai fait beaucoup de démarches pour trouver des emplacements sur divers marchés de la région. L'objectif, c'est de prendre la route dans mon camion dans le courant de cet été. Donc, je suis en recherche active de véhicule. Les fournisseurs sont trouvés. Reste à avoir le financement d'une banque pour passer à l'étape suivante.

Un autre projet d'épicerie vrac itinérante, le p'tit camion vrac, est en cours dans le Nord de la Nièvre, autour de Lormes, Gacôgnes et Corbigny.