La Nouvelle Éco : un projet d’usine d’emballages compostables à Rians

C’est d’une certaine façon par accident que Sonja Braguier s’est lancée dans la vente de barquettes pour les crêperies. “En 2013, nous avions pour projet d’ouvrir une crêperie à Paris principalement tournée vers la vente à emporter mais ça ne s’est pas fait, expliquet-elle. En prévision, mon mari, qui a une expérience de onze ans dans le secteur de l’emballage, avait conçu un modèle home-compostable et renouvelable en cellulose à partir de canne à sucre et aux dimensions requises.” Ses atouts étaient de supporter congélation et réchauffage, que ce soit au four micro-onde ou au four traditionnel, tout en conservant le croustillant de la crêpe.

Un millier de clients

L’idée leur vient alors de commercialiser leur invention auprès de crêperies et de foodtrucks. Le couple partageant sa vie entre le Berry et Paris, c'est à Ménétréol-sous-Sancerre qu’est créé la société Eocrep avec le soutien de la CCI du Cher. La société vend sur son site internet une cinquantaine de références (barquettes, gobelets, sacs en papier, couverts en bois fabriqués en Chine. Elle compte plus d’un millier de clients.

Une alternative au plastique appelé à disparaître. - Éocrep

Dévalisés avec l'essor de la vente à emporter

L’essor de la vente à emporter en 2020 en raison de la crise sanitaire a entraîné un boum des commandes. “Nous avons été dévalisés”, se souvient Sonja Braguier. À la demande de professionnels de la restauration, une nouvelle gamme d’emballage avec couvercle garantissant une fermeture étanche voit le jour. Mais entretemps, la fabrication en Chine est devenue plus compliquée à gérer et surtout le coût du transport maritime a été multiplié par quatre avec des délais très aléatoires.

Sonja Braguier souhaite donc relocaliser la production en France, à Rians dans le Cher, où une usine serait créée. Ce projet estimé à 6 millions d’euros va être soutenu par l’État à hauteur 800 000 euros dans le cadre du plan France relance. La production pourrait démarrer en 2023. Un partenariat avec la Laiterie Triballat, également à Rians, est envisagé.