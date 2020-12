"La Nouvelle éco" : un projet de skatepark intérieur à La Rochelle

Dans notre chronique "La nouvelle éco" on se penche sur un projet de skatepark indoor. Dylan Charrier est un rider rochelais professionnel en trottinette freestyle. Il a aussi un magasin spécialisé en glisse urbaine : P9 store. Dans le quartier du Port Neuf à la Rochelle, il veut installer un skate park indoor, c'est-à-dire en intérieur. Plus largement, il veut créer un complexe dédié à la glisse urbaine : skate, trottinette et BMX.

Dylan Charrier travaille d'arrache-pied depuis le début du mois de décembre pour mettre en place son projet. Il a déjà trouvé un local, un hangar à Port Neuf. Il sait ce qu'il y aura dedans. "On aimerait ouvrir ce complexe avec à l'intérieur un skatepark tout en bois et 200 mètres carrés de skatepark extérieur", décrit-il. Il veut aussi implanter un magasin spécialisé dans la glisse urbaine et un espace pour les associations de trottinette freestyle, skateboard ou BMX. Pour lui, il manque un skatepark couvert pour s'entraîner toute l'année, nuit et jour.

La culture urbaine est présente." - Dylan Charrier.

Avec un skatepark abrité, au sec, il sait que le public sera là. "La culture urbaine est présente. Il y a un besoin. Il faut le faire", assure-t-il. Pour lui, le confinement et la crise sanitaire ne sont absolument pas un frein. "Il faut quand même qu'on se lance de toutes façons. On ne sait pas combien de temps ça va durer", explique le rider.

Pour l'instant, Dylan Charrier cherche 50 000 € pour financer ce projet. Il a démarché des marques, mais a aussi créer une cagnotte participative en ligne. Plus vite il trouvera cet argent et plus vite il espère installer son skatepark. Dylan Charrier espère vraiment démarrer son projet au début de l'année prochaine. Surtout qu'il a déjà plein d'autres idées. Par exemple proposer des initiations aux scolaires, ou aux centres aérés.