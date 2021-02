La Nouvelle éco : un projet de startup dédiée aux achats en vrac à Epernay

Fanny Lefebvre finalise la création d'une startup dédiée aux achats en vrac. Cela fait quelques années qu'elle même s'est mise aux achats en vrac et elle s'apprête à partager son expérience et ses conseils. Le site devrait ouvrir en juin prochain.

Sa jeune pousse n'a pas encore de nom mais un concept bien précis, expliquer et promouvoir une consommation raisonnée et responsable. Acheter en vrac, pourquoi, où et comment? Fanny Lefebvre entend donner toutes les réponses et plus encore avec son site internet qui devrait être lancé en juin prochain. Elle a même mis au point ce qu'elle appelle "un kit à vrac", un cabas malin pour faire ses courses.

Fanny Lefebvre est soutenue dans sa démarche par Orange, qui, pour la troisième saison, apporte son soutien à 100 femmes françaises, cheffes ou futures cheffes d'entreprise. 100 femmes fondatrices ou co-fondatrices de startup qui osent l'aventure entreprenariale. Orange a monté un programme sur-mesure d'accompagnement, de conférences digitales et de formations. "Il s'agit de bousculer un contexte difficile pour l'entreprenariat féminin. En France, 10% des startups sont fondées par des femmes, pour seulement 7% des levées de fond".