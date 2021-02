Faute de pouvoir les écouler dans son pub de Limoges, le patron du Lord John offre tout son stock de sodas et jus de fruits à une épicerie sociale étudiante ce lundi. Une manière d'éviter le gâchis, tout en faisant un geste solidaire envers une jeunesse durement éprouvée par la crise sanitaire.

La Nouvelle Eco : Un pub de Limoges offre ses sodas et jus de fruits à une épicerie sociale étudiante

Une partie de l'équipe du Lord John, pub de Limoges qui fait don de sodas et jus de fruits à une épicerie sociale pour étudiants.

Ce lundi de nombreux packs de sodas et jus de fruits viennent regarnir les rayonnages de l'AESL, une épicerie sociale et solidaire pour les étudiants de Limoges. Ces bouteilles proviennent du pub Lord John, qui est toujours fermé administrativement à cause de la crise du coronavirus. Le patron, Laurent Roby, ne voulait pas que ces boissons se perdent en voyant que les dates de péremption approchaient. Il a donc décidé d'en faire don.

C'est "en bricolant dans [son] bar et en donnant des coups de peinture à droite, à gauche" que Laurent Roby est retombé sur ce stock et qu'il a eu l'idée de vérifier les dates. Voyant que l'échéance était proche, il a tout de suite pensé à en faire cadeau aux étudiants, qui représentent 70 à 80% de sa clientèle et dont certains se retrouvent très démunis en ce moment. Le patron du Lord John explique avoir été ému par les témoignages de jeunes entendus dans les médias.

Une réouverture aussi attendue que redoutée

Solidaire, ce tenancier de bar Limougeaud, reconnaît que la situation n'est pas simple non plus pour lui et ses salariés. 10 personnes travaillent habituellement au Lord John mais tout le monde est au chômage partiel. Grâce à ce dispositif, aux aides de l'Etat et à une solide trésorerie, le pub est encore là. "Les aides permettent de payer les charges fixes, notamment les loyers" souligne Laurent Roby, qui salue aussi l'accompagnement de l'UMIH, l'Union des Métiers de l'Industrie Hotelière, pour solliciter des aides auxquelles il n'aurait pas forcément pensé.

Comme tous ses confrères, il a malgré tout hâte de retrouver ses clients. Une impatience toutefois teintée d'inquiétude. "Tant que l'Etat nous aide on va tenir, jusqu'à ce qu'on puisse rouvrir. Mais il y aura un avant et un après Covid au niveau de la clientèle." Il redoute que certains, même parmi les habitués, ne reviennent pas, par crainte du contexte sanitaire. En attendant, Laurent Roby entretient, répare et bricole tout ce qu'il peut dans son pub, pour s'occuper l'esprit. Au moins, tout sera prêt pour la réouverture.