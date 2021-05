C'est un objet qui pourrait bien rapporter gros à l'entreprise isarienne Bora France qui produit l'"Air News Blue", un purificateur d'air pour lutter contre le covid et autres virus. Il en existe déjà sur le marché, mais celui-ci garantit un nettoyage de l'air à 99,99% grâce à un système innovant et écologique. La société qui compte entre cinq et sept personnes selon les périodes espère conquérir le marché de nettoyage de l'air dans les bureaux et chez le particulier. Réécoutez la Nouvelle éco pour découvrir cette innovation Made in Oise.

Réécoutez la Nouvelle éco : un purificateur d'air made in Oise à la conquête du marché contre le covid Copier

Le purificateur d'air a la taille d'un petit radiateur, posé sur une armoire ou un bureau. Un ventilateur d'un côté aspire l'air, puis rejette de l'air pur de l'autre. Le modèle est disponible en blanc ou en noir pour s'adapter aux intérieurs des particuliers et aux bureaux. Un système qui peut aussi être installé au plafond, comme une climatisation. En dix minutes, un bureau d'une dizaine de mètres carrés peut ainsi être débarrassé de tous les virus : covid, grippe, gastro... Le système est fiable à 99,99%. Et pour obtenir ce score, Frédéric Coiffier, directeur de la société Bora France, une entreprise isarienne qui existe depuis 25 ans et basée à Noailles, a mis un an pour concevoir et tester son système.

Les unités portables de l'Air News Blue sont destinées aux particuliers ou aux bureaux. © Radio France - Marine Chailloux

L'institut Pasteur a ainsi réalisé des tests sur le produit pour aboutir à cette fiabilité à 99,99%. Puis l'entreprise a déposé un brevet et fait tester ses machines chez Altavia (à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis), la grande société de communication. 150 purificateurs ont déjà été vendus et l'entreprise Bora France qui a de nombreux clients en région parisienne notamment, espère développer son activité grâce à l'Air News Blue. Elle vient d'ailleurs de passer un partenariat avec Spie Facilities qui doit vendre un millier de produits et tester le purificateur dans de grands ensembles de bureaux en Ile-de-France.