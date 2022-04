Et si on essayait de rendre nos entreprises ou nos commerces plus écolos et plus vertueux ? C'est le pari d' "Impact France", un réseau d'entrepreneurs qui veut inciter les patrons a adopter de bons reflexes. A Dijon , son ambassadrice nous explique en quoi cela consiste.

La Nouvelle éco : un réseau pour inciter les patrons bourguignons à être plus écolos et "vertueux"

On a tout a gagner à être plus respectueux de l'environnement et des gens que l'on emploie. Voila ce que disent les patrons engagés dans le programme "Impact France". Il s'agit d'un réseau d'entrepreneurs qui veut promouvoir les circuits courts, les bonnes pratiques écologiques ou l'insertion des personnes en difficulté. 25 entreprises adhérent déjà à ce programme en Côte-d'Or. Mélanie Mambré en est l'ambassadrice. Elle tient à Dijon l'agence de voyages Vaovert qui propose des séjours en France dans des lieux respectueux de l'environnement.

France Bleu Bourgogne : Vous êtes à la tête d'un réseau d'entrepreneurs qui promet d'être plus vertueux. Qu'est ce que vous proposez de faire ?

Mélanie Mambré : On est face à des constats sur lesquels nous voulons progresser. Aujourd'hui, le mouvement "Impact France" regroupe au niveau national plus de 1000 adhérents. Donc, bien entendu, il y a le côté écologique qui est important. On essaie de faire des propositions pour réduire l'impact carbone, en tout cas sur la société. On prend aussi en compte l'environnement social pour replacer l'humain au cœur des sociétés.

Vous, par exemple, vous avez une agence de voyage qui propose des hébergements touristiques à travers la France. Quel est votre engagement ? que faites vous de manière différente ?

J'ai mis en place une charte interne où tout est fait pour que mon impact environnemental soit limité. Je peux même dire aujourd'hui que mon entreprise est neutre en carbone. Je fais l'acquisition d'arbres au centre de la France pour faire un puits carbone afin de compenser tous les voyages de mes voyageurs. Il y a aussi la volonté de consommer uniquement du bio et français. Et cela je l'applique à tous mes fournisseurs. A chaque fois, je vais mettre des éco-conditionnalités dans tous mes choix de gestion d'entreprise.

Est ce qu'Impact-France est un label qui aide à mieux vendre ?

Impact France, ce n'est pas un label, c'est vraiment un réseau d'entrepreneurs et ça nous permet de nous donner les bonnes pratiques entre nous. A la fois au niveau régional et national. On sait que notre voix porte plus et cela qui nous permet tous les jours de s'améliorer.

Est ce que ce modèle est possible pour n'importe quelle entreprise? On a l'impression de quelque chose de très bobo. Est-ce que c'est applicable partout ?

Oui bien sûr par exemple, dans le choix de ses fournisseurs. On peut commencer tout simplement par essayer de trouver le plus proche de soi. Ca peut être des petites choses, et cela peut même conduire à choisir son fournisseur d'électricité. Par exemple, il faut savoir qu'il existe des contrats qui sont produits avec de l'énergie renouvelable à 100%. J'ai un très bon expert comptable, et j'ai tenu à le garder parce qu'il est rentré lui aussi dans le jeu en mettant des panneaux solaires sur son toit !

On se singularise comme ça, alors ?

Aujourd'hui, on sait que cette valeur au cœur de son entreprise peut nous différencier et faire la différence face a des consommateurs qui sont de plus en plus éclairés. Cela nous diversifie par rapport à notre concurrence. C'est un modèle complètement attendu d'ailleurs par la société d'aujourd'hui.