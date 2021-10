La nouvelle éco : un retour plein d'espoir pour la foire d'automne de Poix-de-Picardie

La foire d'automne de Poix-de-Picardie revient ce dimanche avec un plus grand nombre d'exposants par rapport à l'édition 2019.

La saison actuelle marque le retour des foires d'automne dans la Somme !

Premier évènement ce dimanche 10 octobre avec celle de Poix-de-Picardie, au sud-ouest de la Somme. Une nouvelle édition place de la République, en centre-ville, après une annulation l'an dernier, la faute bien évidemment au Covid.

Mais cette fois, près de 70 commerçants non sédentaires sont attendus c'est plus qu'en 2019, signe que les affaires reprennent ! L'esprit classique de la foire de la commune revient, pour un évènement organisé avec l'Association des éleveurs de Poix-de-Picardie.

3 000 visiteurs espérés

Une centaine de bêtes seront présentés au public : chevaux, bovins, caprins, et une exposition de volailles ! Outre les commerçants en maroquinerie, on retrouve une très large majorité de commerçants alimentaires. Les exposants de la foire espèrent rattraper une partie des "20 à 30%" de pertes accumulées depuis le début de l'année 2021

La foire d'automne de Poix-de-Picardie se déroule place de la République - Mairie de Poix-de-Picardie

Une fête foraine est aussi organisée pour les enfants ce dimanche 10 octobre (photo de 2019) - Mairie de Poix-de-Picardie

La foire d'automne s'étale place de la République mais aussi sur les voies transversales, rue Maurice Becker et rue de l'Abreuvoir. On compte aussi des exposants automobiles, avec les garages de la ville et du secteur, qui exposent leurs modèles

La foire de Poix-de-Picardie lance la saison, avant la foire expo d'Amiens Mégacité, du jeudi 14 octobre au lundi 18 octobre.