La nouvelle éco : un sac rempli de pieds de vignes catalanes pour des grillades zéro déchet

Zéro déchet, zéro effort. Le sac Kit Cat Barbecue n'a besoin que d'une flamme de briquet pour commencer à se consumer. À l'intérieur, du sarment et de la souche de vigne. Le paquet est fait de papier kraft. "Tout est naturel et en matières recyclées. À la fin, il ne reste rien", assure son créateur, le Tautavellois Jocelyn Wild, 27 ans. Installé à Rivesaltes, cet entrepreneur s'appuie sur ce qu'il connaît bien : la vigne.

"Il y a une quantité astronomique de souches qui finissent brûlées dans les Pyrénées-Orientales, remarque Jocelyn Wild. C'est une matière qui peut être utilisée comme ressource." Le fondateur de Kit Cat Barbecue rend visite à des viticulteurs, principalement dans le secteur de Tautavel. "J'ai un réseau de vignerons qui me sollicitent pour me donner leurs souches, mais d'autres qui le souhaitent peuvent également me contacter."

Une quinzaine de points de vente

Le Kit Cat Barbecue est disponible dans certaines grandes surfaces, ainsi que dans d'autres magasins. Au total, une quinzaine de points de vente (épiceries, boucheries, etc.). Le produit est commercialisé depuis deux ans. Son créateur, seul pour le moment, devrait même s'associer avec un ami à la fin de l'été.

