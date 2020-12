Un salon de coiffure d'un genre nouveau a ouvert ses portes le 8 décembre 2020 à Amiens : un salon avec des colorations 100% végétales pour vos cheveux !

Dans ce vaste salon aux odeurs de cyprès, d'eucalyptus ou de citron, l'ambiance est nature, comme la pratique de la coloration, effectuée par les coiffeuses du salon situé rue des Otages . "Tout commence par une détox avec de l’argile blanche pour enlever les traces de silicone dans les cheveux, à cause des shampoings." souligne Océane, une des coiffeuses de l'établissement.

5 minutes de préparation, 10 minutes de pose

Les colorations sont préparées à la main sur le comptoir au fond. Les poudres sont sorties des pots, et préparées dans des bols. Le salon s’appelle Apothic’hair": "Hair" pour cheveux en anglais... mais des préparations comme les pharmaciens d’autrefois, avec des mélanges, pour obtenir la couleur désirée.

La nouvelle éco : un salon de coiffure avec des colorations 100% végétales à Amiens © Radio France - Alexandre Lepère

La préparation de la teinture est rapide : 5 minutes pas plus ! 10 minutes pour le temps de pose de la coloration, toujours sur cheveux sec. En pleine crise économique, ce salon est un pari assumé par Maxime Coleatte, le gérant de la marque Apothic’hair. "C'est une façon de se réinventer pour les clients et les coiffeurs, nécessaire vu la crise de cette année 2020. Dans le contexte actuel, on a besoin d’être positif" souligne le gérant.

La nouvelle éco : un salon de coiffure avec des colorations 100% végétales à Amiens © Radio France - Alexandre Lepère

Des massages champi pour apaiser le cuir chevelu

L'expérience de la coloration est aussi garantie en toute détente, avec des massages champi (massage indien du crâne) et des huiles essentielles, pour apaiser le cuir chevelu, la nuque et les épaules. Musique de spa dans les oreilles... le dépaysement est garanti avant les fêtes de fin d'année. Comptez 45 minutes et 50 euros notamment pour un massage indien.