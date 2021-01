La nouvelle éco : Un salon de coiffure et de bien-être ouvert à Bénévent-l'Abbaye

Depuis trois mois, la Creusoise Sabrina Parlebas a repris le salon de coiffure Kriss à Bénévent-l'Abbaye. Il s'appelle désormais "La Tresse" et a la particularité de proposer aux clients des massages du cuir chevelu aux huiles essentielles chaudes ou froides.

Le massage à l'huile essentielle chaude permet ainsi de stimuler et fortifier la repousse des cheveux, l'huile essentielle froide apaise les cuirs sensibles. "On peut très bien venir pour faire seulement le massage, le shampoing et le soin et pas forcément faire une coupe derrière," précise Sabrina Parlebas.

Un service qui trouve preneur dans le contexte actuel. "Beaucoup de personnes sont plutôt tendues, elles ont besoin de prendre du temps pour elles," détaille la gérante. Sabrina Parlebas elle-même subit la crise économique. "Je n'ai travaillé que quatre semaines, et après j'ai été confinée pendant un mois." La coiffeuse n'a pas pu bénéficier d'aides de l'Etat, elle qui a ouvert une semaine "trop tard". "Vu que j'ai repris le salon de coiffure d'une personne partant à la retraite, j'ai une bonne base, solide. Mais il faut attendre trois années pour être sûre de faire sa clientèle."

Le salon de coiffure "La Tresse" est ouvert du mardi au samedi.