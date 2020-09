La nouvelle éco : un salon de l'habitat pour compenser l'annulation de la Foire du Dauphiné

L'association qui organise la Foire du Dauphiné à Romans-sur-Isère (Drôme) lance un hashtag LIKE MA FOIRE et va organiser un salon de l'habitat pour tenter de compenser l'annulation de la foire cette année à cause du coronavirus.

Pas de Foire du Dauphiné cette semaine à Romans-sur-Isère dans la Drôme, l'association a finalement été obligée d'annuler à cause de l'épidémie de covid-19.

Un hashtag LIKE MA FOIRE

"On a lancé un hashtag #Like Ma Foire sur les réseaux sociaux, sur notre page facebook et notre site internet pour répertorier les offres des entreprises qui auraient dû être présentes sur la Foire du Dauphiné cette année" explique Emmanuelle André, la directrice de la Foire du Dauphiné.

"Le but c'est de rendre plus visibles ces entreprises qui n'ont pas pu être présentes sur la foire cette année et de répertorier leurs offres pour faciliter les recherches des clients qui cherchent des produits" précise Emmanuelle André.

Un salon de l'habitat en février 2021

L'association de la Foire du Dauphiné a également décidé d'organiser un salon de l'habitat au Grand Palais sur le site de la foire à Romans-sur-Isère les 26 27 et 28 février. "On espère que ce salon pourra se tenir au Grand Palais, salle de 1250 mètres carrés, c'est important pour soutenir les entreprises, ceux qui n'ont pas pu faire les foires".

400.000 euros perdus pour l'association

La Foire du Dauphiné à Romans-sur-Isère, chaque année, représente 23,5 millions d'euros de retombées pour le territoire. Cette annulation cette année est un véritable coup dur, pour l'association également. "Notre association a perdu 400.000 euros, on a réussi à rembourser la location à tous les exposants puisque la foire a été annulée et on sauvegarde les quatre emplois car on avait mis de l'argent de côté et heureusement" précise Emmanuelle André. "On est encore debout mais il ne faut pas que ça se reproduise, c'est très compliqué".

Emmanuelle André, directrice de la foire du Dauphiné, était invitée de "la nouvelle éco" ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :