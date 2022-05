La nouvelle éco : un salon de toilettage mobile dans l'Hérault

Un salon de toilettage peu ordinaire ! Dans son camion aménagé, Emilie Vallaise prend soin des chiens qu'on lui confie. Elle se déplace avec son salon de toilettage mobile sur les places de village et à domicile dans la Vallée de l'Hérault. Ce camion va notamment à Lodève, Saint Georges d’Orques et à Pézenas. Entretien avec Emilie Vallaise, toiletteuse mobile.

Pourquoi avoir choisi de faire un salon de toilettage mobile et pas un salon de toilettage classique ?

Tout d'abord, pour la liberté de mouvement et le plaisir de rouler et de découvrir de nouveaux lieux, des nouvelles personnes. Dans un salon classique, les clients arrivent et déposent leurs chien. Ils viennent le chercher après la prestation de toilettage. Alors qu'à domicile, on peut plus prendre le temps de discuter du toutou et avec le client.

Comment vous avez aménagé votre camion. À quoi ressemble-t-il ?

C'est comme un vrai salon de toilettage. Il y a une baignoire, de l'eau chaude, un séchoir, une table pour accueillir les petits et les grands chiens. Parfois les chats également, tout comme un salon ordinaire, mais dans un camion.

Est-ce que la clientèle est différente de celle d'un salon classique ?

Oui, j'ai pas mal de vieux toutous qui sont difficilement déplaçables ou des gros chiens. Aussi dans ma clientèle, j'ai pas mal de personnes âgées qui ont du mal aussi à se déplacer pour aller dans un salon de toilettage.

Le fait de vous déplacer, d'aller directement chez les gens, l'animal est moins stressé ?

Tout à fait. Le toutou est moins stressé car il n'y a pas de déplacement et je le reçois seul dans le camion. C'est un toilettage privé, on va dire. Je mets tout en forme pour le détendre. Chez moi, il n'y a pas de muselière. J'utilise une méthode douce, à la récompense, aux câlins et beaucoup de patience.

Emilie Vallaise, vous faites en sorte d'utiliser des produits qui respectent la peau des chiens ?

Oui, je suis très soucieuse des produits chimiques qu'on peut trouver dans la cosmétique animale. Pour cela, déjà, j'ai choisi de travailler avec un petit fabricant artisanal sur Castres. Il fabrique des cosmétiques très douces, sans substances dangereuses ni produits controversés.

En termes de prix. Est-ce qu'on est sur les mêmes tarifs qu'un salon de toilettage classique ?

Je suis légèrement plus chère. Surtout en ce moment. J'ai augmenté un peu les tarifs dû à la hausse du gazole. Et mes shampoinfs ne sont pas des shampoings très ordinaires. Ils me coûtent un certain prix. Donc mes prestations sont un peu plus élevées que dans un salon de toilettage ordinaire. Après ça va dépendre de la taille du chien, de la prestation voulue, s'il faut apporter un soin ou pas. Pour donner une fourchette, ce serait entre 45 et 65 euros.

Plus d'informations sur la page Facebook de ce salon de toilettage mobile.