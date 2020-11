La nouvelle éco : un site créé pour permettre aux commerçants savoyards de faire du e-commerce

Alors que beaucoup de commerçants n'ont pas encore de site internet pour vendre leurs produits, trois savoyards viennent de lancer une plateforme pour les aider. Une création dans une période où le e-commerce prend de plus en plus d'importance.

"Savoie-commerces.fr". Voici le nom du nouveau site qui devrait permettre à certains commerçants savoyards de survivre pendant ce nouveau confinement. Il permet à ceux qui n'ont pas de plateforme de vente sur internet de pouvoir faire du e-commerce. Entretien avec Joris Peres, photographe chambérien et l"un de ses fondateurs.

France Bleu Pays de Savoie : En quoi consiste ce site "savoie-commerces.fr" ?

"Savoie-commerces" c'est une plateforme de e-commerce qui est axée sur les commerçants, artisans, producteurs savoyards. Le but est de leur permettre d'avoir accès facilement au "click and collect" et aux livraisons pour pouvoir mettre leurs produits en avant pour continuer de vendre en cette période compliquée. Chaque commerçant aura un espace dédié sur notre site internet où il peut mettre ses produits. En réalité, c'est comme quand vous allez sur Amazon, mais en beaucoup plus local. L'idée c'est aussi de faire découvrir des commerçants et artisans pas loin de chez nous et pas forcément connus.

Imaginons que je sois commerçant, que je n'ai pas de site, et que je souhaite m'inscrire sur "savoie-commerces". Que dois-je faire ?

Il faut aller sur le site, entrer des informations comme le nom de l'entreprise, créer un compte commerçant puis nous on valide. Vous avez ensuite le choix entre mettre 20 ou 50 produits, via un compte "gold". Nous on prend entre 5 et 10% de commission pour faire vivre le site. Pour terminer, on peut paramétrer les expéditions, le "click and collect". On a déjà des brasseries, des créateurs de bijoux.... tout ce qui peut vendre quelque chose de physique a sa place.

Beaucoup de commerçants n'ont-ils pas de site ?

Beaucoup ont des sites mais pas forcément de plateforme marchande. Mais il y a pas mal de créateurs qui en n'ont pas et passent par des réseaux, le bouche à oreille, car tout le monde n'est pas en capacité d'en avoir. Une création de site ça prend du temps et ça coute cher, entre 3.000, 5.000, 10.000 euros...

Ce nouveau commerce à distance, est-ce plus que jamais un nouveau business ?

L'air de rien oui. Dans toute situation compliqué cela permet d'évoluer et puis on est obligé de s'adapter au e-commerce, qui prend de plus en plus de place. C'est très important que les commerçants surfent sur la vague et ne la prennent pas en pleine face. En terme d'évolution, on a déjà pas ma d'idées pour faire de la communication pour les commerçant comme en présenter un un chaque jour, le mettre en avant, parler de son parcours.