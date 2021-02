La Nouvelle éco : Un site de e-commerce Made in France, lancé par deux étudiants montpelliérains

Les petits commerces français souffrent depuis le début de la crise sanitaire, entre fermeture obligatoire ou couvre-feu imposé. Au début du mois de janvier 2021, Camille Hourdé et Jonathan Bernard ont lancé une plateforme pour les soutenir : "Mon achat français", un site de e-commerce qui ne propose que des produits français.

Un Amazon du Made in France

Les deux cofondateurs sont de fervents défenseurs du "Fait français" : ils achètent français et écument les salons Made in France. Presque visionnaires, ils ont eu l'idée de créer ce site à la veille du premier confinement. "On était en train de dîner et, en surfant sur le net, on s'est rendu compte que seules les grandes chaînes françaises étaient bien référencées, raconte Jonathan Bernard. C'était quasiment impossible de trouver les petits producteurs! On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, créer une plateforme qui permette de tous les regrouper."

C'est une solution pour les petits producteurs et artisans qui n'ont pas le temps ou les compétences nécessaires pour vendre leurs articles en ligne - Jonathan Bernard, cofondateur de "Mon achat français"

Quinze jours après le lancement de leur plateforme, les deux entrepreneurs ont signé une quarantaine de partenariats. 300 articles sont référencés sur leur site, de l'alimentaire aux technologies en passant par les produits pour bébé. "On a beaucoup de demandes, note Jonathan Bernard. On s'aperçoit que, en fait, c'est une petite famille le Made in France."

Quinze jours après son lancement, la plateforme a référencé 300 articles, de l'alimentaire à la trottinette électrique en passant par les produits pour bébé.. - Mon achat français

Les deux étudiants ont fait le choix de proposer une livraison gratuite pour l'ensemble de leurs produits. "Il y a cette idée que le Made in France, c'est forcément cher, explique le jeune homme. C'est faux pour une grande partie des produits. Mais pour inciter les consommateurs à se tourner vers les produits français, on s'est dit qu'il fallait instaurer des livraisons gratuites."

Pour l'instant, Camille Hourdé et Jonathan Bernard sont encore apprentis. Ils ont lancé ce site par plaisir et prennent une commission sur les produits pour pouvoir faire tourner la plateforme. Mais pourquoi pas, à terme, pouvoir en vivre...