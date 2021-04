La Nouvelle éco : un site de vente en ligne périgourdin veut fédérer commerçants, artisans et entreprises

S'allier pour être plus fort, c'est le credo du site leperigourdin.fr. Avec un abonnement annuel, il propose aux commerçants, artisans et prestataires de service une vitrine virtuelle et un espace de vente en ligne. La communauté de communes Périgord-Limousin vient de signer un partenariat.

Face à la crise sanitaire, le commerce doit s'adapter pour survivre, alors que les magasins "non-essentiels" sont fermés pour la troisième fois en un an. Ils sont nombreux à s'être lancés sur Internet, mais ce n'est pas toujours évident, et ça peut être surtout coûter cher. En Dordogne, le site leperigourdin.fr veut fédérer les entreprises du département en leur proposant une vitrine virtuelle et un espace de vente en ligne. "On a environ 70 entreprises qui sont présentes", dit Alexandre Boussarie, le gérant de l'agence Artefact Design qui tient cette plateforme. "Ça peut être des boutiques de mode, de déco, de la restauration, des coiffeurs, des artisans, des producteurs, des agriculteurs... Il y a vraiment tous les types d'acteurs économiques locaux." La présence en ligne est capitale en cette période, et va devenir de plus en plus importante.

À tel point que la communauté de communes Périgord-Limousin signe ce jeudi un partenariat avec la plate-forme pour soutenir les entreprises de son territoire. Elle va participer financièrement à leur abonnement au site. "L'idée, c'est vraiment de s'allier pour être plus fort, plus performant, avoir plus de visibilité et que ça puisse bénéficier à tous", poursuit Alexandre Boussarie. "Ce partenariat est vraiment très bénéfique pour leperigourdin.fr, on va le développer à partir de lundi. On commence à partir de 125 euros à l'année pour que ça ne soit pas une barrière financière pour les commerçants. Avec l'espace de vente en ligne, c'est 175 euros."