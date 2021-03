La nouvelle éco : un site dédié aux produits à base de chanvre

Cédric Thouvenot a crée en octobre un site de mise en relation entre clients et vendeurs de produits à base de chanvre baptisé monchanvre.fr.

Le chanvre à toutes les sauces. A l'ouverture du site monchanvre.fr on s'en rend compte, le chanvre peut être transformé de plusieurs manières. "On propose de la cosmétique, des huiles végétales, du savon, du vin, ...", liste Cédric Thouvenot le créateur.

Avant de vouloir lancer son propre site, le désormais chef d'entreprise a repris ses études. "Je suis allé à l'IUT de La Rochelle et j'ai fait une licence professionnelle de e-commerce et marketing numérique", détaille-t-il. "Je me suis retrouvé avec des élèves qui avaient la moitié de mon âge", sourit l'entrepreneur.

"J'ai eu ma licence professionnelle et ça m'a permis d'avoir les compétences suffisantes pour faire mon site internet !" Il a fallu ensuite trouver la bonne idée. "J'ai découvert que le chanvre sert à traiter les peaux atopiques comme celle de mon fils qui a de l'eczéma. Et petit à petit j'ai découvert toutes les vertus du chanvre", se souvient Cédric Thouvenot.

Monchanvre.fr fonctionne grâce à un système de marge sur chaque produit. - Capture d'écran

"J'ai déjà 14 fournisseurs" - Cédric Thévenot, créateur de monchanvre.fr

Le patron s'est ensuite rapproché de différents producteurs un peu partout en France. "Je suis en permanence en train de rechercher différents producteurs possibles. je vois qu'aujourd'hui tout se développe de plus en plus, j'ai déjà 14 fournisseurs."

Un début encourageant, et Cédric est optimiste pour la suite. Le chanvre est pour lui une plante d'avenir. Grâce à la poussière des graines, il est possible de fabriquer du plastique végétal. Et donc des pare-chocs ou des lunettes de soleil.