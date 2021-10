La nouvelle éco : un site pour répertorier les espaces de coworking en Ille-et-Vilaine

Le coworking permet de dire adieu aux bouchons sur la route le matin et au mauvais café à la machine. Depuis le début de la crise sanitaire, de plus en plus de Bretons se sont mis au coworking, soit le fait de travailler dans un espace dédié qui regroupe d'autres personnes d'entreprises ou de projets différents. Le "bureau des temps" de Rennes Métropole a lancé en septembre un site internet, "Bureaux à rallonge", avec une carte regroupant les espaces de coworking en Ille-et-Vilaine. De nombreux espaces ont ouvert en 2021. Chez David & Béné, à Rennes, on accueille les "coworkers" dans une maison en plein milieu d'un quartier résidentiel.

Des cours de yoga, des expositions photos...

Cette maison, dans laquelle l'un des deux fondateurs a vécu, contraste avec les grands "open-spaces" de certains espaces de coworking. "L'esprit, ici, c'est venez bosser comme chez vous !", résume Maud Verdez, chef de projet. Tout est fait pour que les membres se sentent comme à la maison, avec une cuisine au rez-de-chaussée, une salle de bain, à l'étage, avec une baignoire. Le reste se compose de bureaux modulables et des salles de réunions confortables. On y vient pour une heure, à partir de 8 euros, ou pour l'année, avec des formules d'abonnement. En plus des ateliers professionnels, de nombreuses activités sont proposées avec "des expositions photos, des journées bien-être, des cours de yoga, pour les professionnels qui veulent souffler aussi, on s'adapte vraiment : suivant les savoir-faire et les personnes qui viennent, on est ouverts à monter de nouveaux projets."

Chez David & Béné, on a gardé la salle de bain avec la baignoire pour se sentir comme à la maison. - Chez David & Béné

Le projet a vu le jour au printemps, avec des membres qui découvrent le coworking, des indépendants qui lancent leur projet mais aussi "pas mal de salariés qui se sont aperçus que travailler chez eux n'était pas forcément l'environnement idéal pour être efficaces, ou du moins qui ont besoin d'un mélange. Quand ils viennent ici, ils ont réservé deux, trois ou quatre heures pour travailler et ils nous disent qu'en une demi-journée, ils ont fait ce qu'ils auraient fait en trois jours chez eux". Thibault Cartier a quatre jeunes enfants à la maison, il est donc compliqué de développer KenavHome, son projet de "coliving", des colocations nouvelle génération. "Le mercredi, mes enfants font énormément de bruit, donc je cherchais un peu de calme et je trouve intéressant de croiser des gens qu'on ne croiserait pas forcément. Quand on est à la maison, on est rapidement accaparés par les tâches ménagères", explique ce jeune papa.

Télétravailler pendant les heures de pointe

En parallèle du site internet, le "bureau des temps" de Rennes Métropole, veut mettre en place de plus en plus d'espaces de coworking dans les communes autour de Rennes pour désengorger les axes routiers. "Par exemple, proche d'une école. Le matin, j'accompagne mon enfant à l'école et je m'arrête dans cet espace dédié. Je prends ensuite ma voiture ou le transport collectif deux heures après pour me rendre sur mon lieu de travail", détaille Anne Le Floch, vice-présidente en charge de la proximité, de l'accessibilité, de la politique des temps.