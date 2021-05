La Nouvelle Eco : un spécialiste des meubles Made in France s'installe à Limoges

Alors que de nombreux commerçants ont enfin relevé le rideau de leurs boutiques le 19 mai dernier, d'autres ont profité du déconfinement pour faire leur première ouverture. C'est le cas du spécialiste de l'ameublement Gautier, qui comptait déjà plus de 70 magasins à Limoges, et qui est aussi désormais implanté à Limoges. L'enseigne est gérée en franchise indépendante par un chef d'entreprise plein d'ambition pour ses meubles Made in France.

Conquérir le Limousin

Gauthier Duboucarré n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il tient déjà un magasin Gautier à Brive-la-Gaillarde, depuis 2016. Convaincu du potentiel de la marque et avide de conquérir de nouveaux clients, il a persuadé les banques de le suivre dans cette nouvelle aventure. "Effectivement c'est un pari un peu risqué" reconnait le chef d'entreprise. D'ailleurs, le démarrage est plutôt timide, mais il s'attendait à une période transitoire au moment du déconfinement.

"Je pense que les clients se sont avant tout rués vers les vêtements, les chaussures, ce genre de choses. Chez nous on est dans de l'achat plus réfléchi, mais après avoir passé beaucoup de temps dans leur intérieur, les gens vont avoir envie de changer tout leur ameublement. Je l'espère du fond du cœur !"

Le Made in France comme argument à plus d'un titre

Gauthier Duboucarré espère ressentir d'ici une semaine ou deux l'engouement autour du Made in France dans son magasin de Limoges. Malgré des produits un peu plus chers, puisqu'il faut couvrir des salaires français et des garanties sociales que d'autres pays n'offrent pas forcément, il estime d'ailleurs que la crise sanitaire a encore renforcé la demande pour des produits fabriqués dans l'hexagone.

C'est une question d'engagement pour certains, mais aussi de pragmatisme, dans un contexte où l'approvisionnement de matières premières est devenu plus compliqué. "Ces difficultés vont durer pour le bois et le métal par exemple, parce que ça arrive en bateau, les conteneurs ne sont pas forcément disponibles. Mais chez Gautier, on est notre propre fabriquant de bois et ce bois vient de Nouvelle-Aquitaine, avec forcément des trajets et des délais plus courts." Un argument supplémentaire pour séduire les clients potentiels.