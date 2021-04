La nouvelle éco : un spray anti-covid fabriqué à Rosporden

C'est un spray, qui ressemble à une bouteille de déodorant, et qui pourtant, permet d'éliminer toutes traces de virus ou de bactéries dans votre bureau ou votre salle de réunion. Ils sont fabriquées à l'usine McBride Aerosols, située dans la zone industrielle de Dioulan, à côté du centre-ville de Rosporden dans le sud Finistère. Cela fait plus de quarante ans que McBride y est implantée. Dans ce grand bâtiment à façade grise, où travaillent près de 150 employés, les flacons à QR Code sont assemblés. Marc Marot, le directeur général de l'entreprise précise : "Nous avons à la fois des produits de désinfection en surface, avec une _diffusion sèche_, qui permet de diffuser un produit sans mouiller. Cela évite d'utiliser un mouchoir ou un chiffon pour essuyer. Le seul déchet que vous avez, c'est le boîtier en aluminium recyclable."

"Pas besoin de chiffon pour essuyer le produit, il est instantanément sec", explique Marc Marot. - Océane Théard

Un désinfectant qui "travaille tout seul"

Ce spray est aussi un moyen rapide de désinfecter un espace clos. Et ce, grâce à un format d'aérosol le "one-shot", un petit spray qui s'utilise en une fois, comme l'explique Olivier Bridaux, directeur commercial de McBride. "Quand on veut désinfecter une pièce, on peut oublier un recoin, tandis qu'avec l'aérosol, le gros avantage, c'est qu'il va travailler tout seul. Il vaporise, il créé un nuage, il va désinfecter l'air, et l'ensemble de la pièce." Pour l'instant ce désinfectant 2.0 est réservé aux professionnels. McBride a déjà produit plus de cinq millions d'aérosols désinfectant pour les mains, plus de trois millions pour les surfaces. L'entreprise finistérienne est prête à en produire deux fois plus d'ici la fin de l'année.