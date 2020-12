La nouvelle éco : Un Stras'Bier Pass pour soutenir la filière brassicole

C'est une bonne façon de soutenir la filière brassicole et de découvrir de nouvelles spécialités. A Strasbourg, l'Echappée Bière lance un passeport dédié à la bière, le Stras'Bier Pass. Il ouvre aux gourmands les portes de dix brasseries et de trois caves à bière.

Comme une carte de fidélité, le Stras'Bier Pass permet de cumuler des achats chez des artisans-brasseurs, dans des caves à bière ou dans des boutiques spécialisées. Il livre aussi aux amateurs plein d'infos sur l'univers brassicole alsacien.

L'initiative est née grâce à Sébastien Duban, qui gère l'Echappée bière, une société strasbourgeoise dédiée à la promotion de la bière : "cette culture nous accompagne depuis bien longtemps. Nos moments de convivialité nous manquent de par ce confinement. Ils reviendront forcément, mais l'idée de ce Stras'Bier pass, c'est d'anticiper la relance de la visite des brasseries. Allons rencontrer les brasseurs et soutenons leur savoir-faire !"

Le Stras'Bier Pass - capture d'écran

Le Stras'Bier Pass est le fruit d'un partenariat avec la Corporation des brasseurs d'Alsace. Il coûte 20 euros, il est valable un an et apporte une réduction de 10%.

Une dégustation solidaire

Acquérir cette carte de fidélité, c'est à la fois un geste solidaire, pour aider les artisans à se relancer. Et une bonne manière de découvrir les productions alsaciennes, via dix brasseurs et trois caves à bière.

