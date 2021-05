La nouvelle éco : un système de partage d'auto électrique entre voisins en projet au Mans

La start-up mancelle Surimove développe un système de partage de voiture électrique entre voisins ou entreprises, organisé via une application baptisée Suricar. Elle pourrait l'expérimenter dès cet été au Mans.

L'idée est de louer une voiture secondaire à plusieurs et de la réserver via une application mobile.

Remplacer la deuxième voiture qui coûte cher et qui ne sert pas forcément beaucoup dans de nombreux foyers urbains. C'est l'ambition de la start-up mancelle Surimove, qui développe en ce moment Suricar, un concept de partage d'auto électrique entre voisins, organisé grâce à une application mobile.

"La voiture appartient à Surimove, mais chaque co-locataire pourra la réserver le temps qu'il souhaite pour des trajets secondaires, des trajets d'appoint", explique Samuel Lecuyer, l'un des deux co-concepteurs du projet. L'idée : remplacer la deuxième voiture souvent encombrante dans de nombreux foyers. "Cette deuxième voiture pollue, elle coûte cher, elle prend dans la place dans l'espace public... La question, c'est de savoir si on a vraiment besoin d'en être propriétaire ?"

Entre 120 € et 180 € par mois

À la place, Surimove propose donc à "un petit groupe de personnes vivant dans le même quartier" de louer une voiture électrique et de la partager, pour une somme estimée pour le moment entre 120 € et 180 € par mois, "mais qui comprend l'entretien, l'assurance, le parking". Une application mobile en développement permettra de réserver le véhicule et de "communiquer entre co-locataires pour également créer du lien dans le quartier", souligne Samuel Lecuyer.

Actuellement au stade de l'étude de marché, le concept a été sélectionné parmi les neuf lauréats du challenge x-mobility de Le Mans Tech pour bénéficier d'un accompagnement. Le concept devrait être testé avec un groupe de particuliers à la fin de l'été, puis avec un groupe d'entrepreneurs un mois plus tard afin de "faire le bilan de ce qui fonctionne et de ce qui pose problème". Objectif : mettre une première voiture en location au cours du premier trimestre 2022.