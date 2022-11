La Nouvelle Eco : un système pour mieux prendre en charge les personnes diabétiques créé en Isère

Philippe Montaner, vous êtes directeur général de Timkl, une entreprise basée à Montbonnot-Saint-Martin. Vous avez mis en place un système. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce système de liens entre les pharmacies et les personnes diabétiques?

L'idée est de permettre au pharmacien de continuer le suivi de leurs patients et la prise en charge de leurs patients lors des différentes étapes d'escalades thérapeutiques.

Et c'est tout nouveau, ce système en France existait déjà en France ?

Il y a un système qui est basé sur ce qu'on appelle des prestataires de santé à domicile qui emploient leurs propres infirmiers. Le système actuel est le même, avec le même niveau de service, mais la relation avec le patient est gérée par son pharmacien d'officine, le pharmacien qui connaît déjà ce patient. C'est pour éviter au patient d'avoir de nouveaux interlocuteurs et de continuer avec la relation de confiance qu'il a pu instaurer avec son pharmacien.

Combien de pharmaciens en France sont reliés ? Et il y a combien de personnes diabétiques qui en bénéficient?

Aujourd'hui, on a 400 pharmaciens qui ont été formés pour prendre en charge les patients diabétiques et on prend en charge aujourd'hui 600 patients sur l'ensemble du territoire français. Ce nombre est appelé à augmenter dans les prochaines années. En fait, Timkl tente de se faire connaître auprès des diabétologues et des pharmaciens pour mettre en place ce nouveau système et ce nouveau service à destination des patients. Et on pense pouvoir doubler le nombre de patients prise en charge par les pharmaciens d'officine pour les patients sous pompe à insuline dans les 2 à 3 prochaines années. Ce qu'on veut, c'est renforcer le lien entre le pharmacien et le malade atteint de pathologies chroniques et notamment de diabète. Pour l'instant, ce qu'on veut et qu'on pense, c'est que le patient atteint de maladies chroniques a besoin d'un vrai suivi au long cours, avec une vraie relation de confiance entre un professionnel de santé disponible et le pharmacien ou l'infirmière libérale.

Comment l'idée est venue ?

L'idée, elle vient de deux façons. En fait, on travaillait avant dans la pharmacie et notamment dans le diabète. Et d'un point de vue personnel aussi, on a été confronté pour certains d'entre nous, dans notre entourage personnel, à des malades atteints de diabète. C'est le cas de ma femme. En même temps et dans la famille de sa femme, il y avait ce cas là. Et ça m'a poussé ensuite à avoir l'idée. Aujourd'hui, ces personnes là sont un peu perdues faute de suivi régulier. Et il y a quelqu'un qu'il voit tous les mois qui est son pharmacien. Pourquoi ce pharmacien ne peut pas continuer à prendre en charge le patient alors que c'est le professionnel de santé qui est le plus proche possible ?