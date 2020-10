La nouvelle éco : un télé-achat 100% Marnais

C'est une nouvelle vitrine pour les producteurs, commerçants, créateurs et artisans marnais. Une vitrine digitale via un programme de télé-achat lancé ce lundi 19 octobre sur les réseaux sociaux . Une initiative de la place de marché "J'achète en local.fr" ouverte en juin dernier avec les trois Chambres consulaires de la Marne. Chambre de commerce, d'agriculture et des métiers.

Une nouvelle visibilité

L'idée est bien de jouer la carte de la proximité confirme Christophe Lévy, l'un des animateurs de ce nouveau programme audiovisuel. Des commerçants viendront en plateau présenter quelques produits et les modalités de vente. Les programmes sont tournés sur un plateau aménagé par la société Mazing et diffusés via Facebook et Youtube, relayés par les Chambres consulaires, ChampTV ou encore les groupes facebook locaux comme "tu sais que t'es rémois quand ...","T'habites à Epernay si..."

Premier programme diffusé ce lundi soir à 19h. J'achète en local. fr vise à moyen terme, une audience de 100 000 personnes et autant de clients potentiels.

