La Nouvelle éco : un Toulousain "profite" de la crise et créé son entreprise de livraison d'alcool

C'est une toute nouvelle entreprise qui ne connaît pas la crise : Apéro By Night 31 propose des livraisons d'alcool et de "snacks" pendant la nuit à Toulouse, entre 19h et 6h du matin. C'est le Toulousain Enver Dogan qui dirige les opérations. Il a monté son affaire le 19 décembre dernier : "J'ai vu en mars dernier, pendant le premier confinement, qu'il y avait une demande énorme pour les livraisons à domicile, donc je me suis dit qu'il y avait une part de marché à prendre" explique ce tout nouveau gérant d'entreprise, qui compte bien maintenir son activité au delà de la crise sanitaire.

Une forte demande

Pour faire face à la demande, Enver Dogan a embauché une personne pour l'assister. "_Il y a des soirs où on va faire une cinquantaine de livraisons, d'autres fois 80. Ça n'est pas vraiment fixe. On tourne bien les week-end, à Nouvel an aussi, ça a été exceptionnel, on a eu beaucoup de demande_s" détaille le chef d'entreprise. Ce dernier envisage de développer son activité traiteur, en plus de la livraison d'alcool, notamment pour "survivre" à la réouverture des bars et restaurants, qui pourrait faire baisser son activité. Pour le moment, les livraisons s'effectuent essentiellement dans le secteur de Toulouse, mais Enver Dogan n'exclue pas d'étendre cette zone géographique.