La nouvelle éco : un tour d'Alsace en vélo solaire pour promouvoir les circuits courts

Jérôme Zindy et son vélo solaire

Il va parcourir les pistes cyclables d'Alsace pendant un mois et aller à la rencontre des producteurs locaux chaque jour : Jérôme Zindy, alsacien d'origine est parti ce lundi 26 avril depuis la cathédrale de Strasbourg sur son vélo vélo électrique à panneau solaire, pour son défi : "100 km autour de Strasbourg."

Un mois de voyage

Première étape ce lundi : les jardins de la Montagne Verte à Strasbourg. Jérôme Zindy y arrive tout sourire sur son drôle de vélo solaire : "c'est un vélo électrique équipé d'un panneau solaire pour le rendre autonome en énergie." Et de l'énergie il lui en faudra pour compléter son tour d'Alsace : 23 étapes, plus de mille kilomètres du Sundgo aux vallées vosgiennes en passant par la plaine d'Alsace.

L'idée lui vient l'année dernière, où il fait un premier voyage "100km autour d'Avignon", ville où il habite désormais, en 12 étapes et 700 kilomètres : "Ca a été l'un des plus beaux voyages de ma vie", témoigne Jérôme Zindy.

Le vélo solaire de Jérôme Zindy © Radio France - Marie Maheux

Mettre en valeur les circuits courts

"Je veux aussi donner du sens à ce voyage en rencontrant chaque jour un producteur local pour en apprendre plus sur ce qui est produit dans la région, comment c'est produit et qui sont ces gens derrière les produits que l'on consomme", explique Jérôme Zindy.

Un périple sponsorisé, entre autres par Alsace Destination Tourisme, Electricité de Strasbourg (ES), Mulhouse Alsace agglomération mais aussi les confitures Beyer ou la ferme Adam. Jérôme Zindy sera accompagné de ses réalisateurs Bertrand Chevron et Nicolas Jahan pour filmer et partager toutes leurs étapes, mais aussi faire connaître les producteurs et acteurs locaux qu'ils rencontreront.

