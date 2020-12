La nouvelle éco : un traitement à base de plantes pour le rendement agricole

"Elicit Plant" est d'abord un laboratoire de recherche et développement, installé à Vilhonneur près de La Rochefoucauld en Charente. Les 8 ingénieurs chimistes, agronomes et biologistes, ont trouvé un traitement purement végétal à base de plantes pour combattre les maladies des récoltes et éviter le stress hydrique, le manque d'eau qui empêche une plante de pousser normalement. C'est peut-être une alternative aux pesticides et à l'irrigation, dans le cadre de la transition écologique.

Une unité de production industrielle à l'horizon 2022

Le labo a été construit dans une ancienne grange de Vilhonneur, et c'est dans une autre grange à rénover qu'une unité de production industrielle pourrait s'installer. Pour cela, "Elicit Plant" espère profiter du plan de relance de l'économie du gouvernement. La Préfète de la Charente est venue sur place mercredi pour s'informer sur l'activité de l'entreprise agronomique. Le budget total est prévu entre 500 000 et 600 000 euros. Une demi-douzaine d'emplois pourraient être ainsi créés, à l'horizon 2022.

Une des trois chambres de culture du labo "Elicit Plant" pour observer le stress hydrique des plantes © Radio France - Pierre MARSAT