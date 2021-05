La nouvelle éco : un traiteur de Varetz crée son propre potager pour développer son offre de menus végétariens

Un traiteur de Varetz près de Brive vient de créer son propre potager. Julien Servantie veut être autonome pour ses approvisionnements en légumes qu'il emploie de plus de plus pour répondre à la demande végétarienne qui est en très forte hausse.

Julien Servantie jardine, récolte et cuisine. Ce traiteur installé à Varetz en Corrèze utilise désormais dans ses plats en grande partie les légumes qu'il produit lui-même. Tomates, tomates-cerises, poivrons, aubergines, aromatiques et mêmes des fleurs comestibles pour décorer les plats, choux et potimarrons etc. Il produit tout lui-même. "On avait suffisamment de place pour pouvoir s'éclater, donc on a planté plus de 220 pieds différents". Et "tout est bio" précise-t-il. Tous ces légumes se retrouvent désormais dans ses plats. Julien Servantie fournit notamment des plateaux repas pour les employés dans les entreprises privés de déjeuners avec la fermeture des restaurants.

100% local

Julien Servantie a créé son potager en ce printemps pour répondre surtout à la demande de plats végétariens qui augmente fortement dit-il. "On a même des mariages où on nous demande carrément de faire des menus complètement végétariens, du début à la fin". Et s'il a décidé finalement de faire pousser lui-même ses légumes c'est qu'il ne trouvait sur place les produits qui l'intéressaient. Car il voulait être totalement local. C'est ainsi un horticulteur d'Ussac qui l'a conseillé; il s'est fourni en plants chez un pépiniériste également d'Ussac. Et même les produits qu'il utilise pour traiter ou fertiliser sont locaux : ils viennent d'Axioma à Brive.

600 plateaux repas par semaine

Ce jardin est déjà un succès, même en plein confinement. "D'avoir développé cette gamme végétarienne et ces plateaux repas qui sont maintenant un peu reconnus dans la région fait que, par exemple, on a fait notre troisième plus gros mois de février depuis qu'on existe. On a eu un travail fou". Il a ainsi réalisé certaines semaines 600 repas. Et parmi ses clients fidèles, le CAB et le CSP. Julien Servantie fournit pour les deux clubs les plateaux repas que les partenaires de ceux-ci viennent récupérer les jours de matchs.