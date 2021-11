La Nouvelle Eco - "un très mauvais Noël" en perspective pour ce vendeur de sapins bretons

La saison du sapin 2021 se termine plutôt mal pour Loïc le Calvez, le PDG de l'entreprise Floval. Cette entreprise spécialisée dans le charbon de bois et le bois de chauffage consacre également 10 à 15 % de son activité à la production et la distribution de sapins de Noël. Chaque année depuis trois ans, l'entreprise s'installe pendant deux mois sur cette plateforme mise à disposition par les Transports Hautière à Montreuil-sur-Ille (Ille-et-Vilaine). Sur ce "hub", 80.000 sapins arrivent des fermes de production avant d'être expédiés chez des distributeurs sur tout le Grand ouest de la France : d'Angoulême au Cotentin.

Une meilleure saison en 2020

Le Noël 2020 reste un très bon souvenir pour le chef d'entreprise malgré de fortes inquiétudes. Un mois avant Noël, un décret avec classé le sapin comme "un produit essentiel". Résultat, la société a vu son chiffre d'affaires grimper de 10 à 15% par rapport à 2019.

Cette année, deux facteurs viennent lourdement perturber cette saison qui ne dure que quelques semaines. D'abord, l'épidémie de Covid qui reprend de l'ampleur. Plusieurs saisonniers dont des responsables de culture sont malades. Actuellement, entre 2 et 3 000 sapins sont bloqués dans les champs après avoir été coupés dans toute la région Bretagne et à Vire, en Normandie, faute de main d'œuvre. Dans cette seule entreprise, 70 personnes sont dédiées à la production et la vente de sapins. La queue de saison sera la plus impactée alors "que le plus gros" est déjà passé. Dans cette entreprise, la saison du sapin commence vers le 10 novembre.

Un manque de routiers cette année

Le manque de transporteurs est aussi un frein à l'activité cette année. Comme dans toute l'Europe, il manque un grand nombre de chauffeurs routiers. Les livraisons et les expéditions prennent plus de temps, quand elles ne sont pas annulées.