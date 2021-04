La nouvelle éco : un Ussélois crée une marque de t-shirt pour dénoncer les dérives de l'humanité

Timothy Hirou Gaschereau, déjà patron d'une agence de développement web, précise que la marque de t-shirt qu'il vient de lancer est engagée de par son mode de production et de par son message. C'est l'originalité de sa démarche : il utilise ses t-shirts pour dénoncer les maux de l'humanité à l'aide d'un petit personnage, un astronaute, baptisé Houston. "Ça peut être le covid, la pollution des océans, plein de choses comme ça" souligne-t-il.

Des dessins humoristiques et poétiques

"On se rend compte que beaucoup de monde parle d'écologie, de toutes ces problématiques-là. Mais peu de gens l'incarnent" explique le jeune créateur. Une manière aussi d'y faire participer ceux qui bientôt achèteront ses t-shirts. Concrètement les t-shirts porteront des messages sous forme de dessins humoristiques ou poétiques, comme un ballon covid qui s'envole, un petit astronaute sur une tortue qui nettoie le fond des océans etc. "Le message c'est de dire on a tous un Houston en nous. Le plus dur c'est d'en prendre conscience".

Une campagne de financement participatif

Timothy Hirou Gaschereau explique ensuite que ses t-shirts seront les plus écologiques possible. Ils seront réalisés en coton bio espagnol et produits au Portugal "gage de qualité" dit-il mais moins cher qu'en France pour le commencement de la production. Les premiers t-shirts sont proposés en pré-commande via une campagne de crowdfunding sur la plateforme Ulule. Ils seront ensuite vendus sur la boutique en ligne qui sera créée à cet effet. Une part du chiffre d'affaires sera reversée à l'association 1% for the Planet