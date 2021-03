En cette période de crise sanitaire, les patrons des très petites entreprises de Vaucluse sont encore plus isolés. Pour les accompagner, Jean-Luc Pécoud, s'est lancé comme conseiller Rivalis à la Bastide-des-Jourdans, pour les aider à trouver des solutions et envisager l'avenir.

La nouvelle éco : un Vauclusien se lance dans le conseil aux TPE encore plus isolées avec le Covid-19

Jean-Luc Pécoud fait partie des quelques 700 conseillers Rivalis en France, le premier réseau d'accompagnement des dirigeants de TPE en France. Il s'est lancé il y a trois mois, sensible à la situation de ces chefs d'entreprises de 0 à 20 salariés. On estime que 85% de ces TPE se sentent seules et 1/3 d'entre elles ferment au bout de trois ans.

"Mon métier consiste à accompagner les petits patrons dans leur gestion"- Jean-Luc Pécoud, conseiller Rivalis

Jean-Luc Pécoud fait du conseil de proximité, dans un rayon d'une heure autour de chez lui à la Bastide-des-Jourdans. Il vient au chevet des petits patrons, fragilisés par la crise. "Je souhaitais aider les petits patrons. Ils ont du mal à se payer, à prendre des vacances, ils sont souvent très seuls. Mon métier consiste à les accompagner dans leur gestion. Cela concerne les artisans, les commerçants, les professions libérales et les restaurateurs".

Ce conseiller Rivalis propose aux chefs d'entreprises un outil de devis-facture. "Ils ne sont pas forcément au courant des aides auxquelles ils ont le droit. Je vais les aider à passer le cap de trésorerie qui va être compliqué. Avec la crise, ils ont des préoccupations de perte de chiffre d'affaires".

SOS Resto pour aider les restaurateurs

Pour le cas spécifique des restaurateurs, Rivalis a lancé SOS Resto. "On offre un mois d'accompagnement gratuit aux restaurateurs, ça les rebooste, la motivation repart".

Et comme Jean-Luc Pécoud lance lui aussi son activité de conseil, le Vauclusien a décidé d'offrir cinq diagnostics aux cinq premières entreprises qui feront appel à lui. Si vous êtes chefs de TPE en Vaucluse, et que vous êtes intéressés par les services de Jean-Luc Pécoud, vous pouvez le contacter au 06 21 10 67 77.