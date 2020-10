La nouvelle éco : un vélo-taxi à Colmar, pour un transport 100% écolo

C'est un nouveau mode de transport qui fonctionne plutôt bien à Colmar : le vélo-taxi. Ce service a été lancé depuis le mois de janvier par Stéphane Jordan, le trentenaire sans-emploi et ancien commercial s'est lancé dans l'aventure.

Il vous transporte d'un point A à un point B à Colmar pour deux euros par kilomètre et par personne. Il peut transporter deux personnes et un enfant en plus. Les clients l'empruntent pour des petites courses dans Colmar : pour aller chez le coiffeur ou un rendez-vous chez le médecin.

4.500 kilomètres au compteur

Stéphane Jordan a investi 10.000 euros pour se procurer son vélo à assistance électrique. Il a pour l'instant 4.500 kilomètres au compteur et les habitués sont au rendez-vous. L'activité été intense cet été, avec 7 à 8 courses par jour, elle se ralentit depuis début octobre, avec moitié moins d'activité.

Ralentissement de l'activité au mois d'octobre

Le mauvais temps y est pour beaucoup dans ce ralentissement. Pour maintenir son activité à flot, le trentenaire mise sur des partenariats avec les commerçants, en proposant des réductions pour les clients qu'il transporte. Il attend aussi avec impatience la tenue des marchés de Noël, même si tout reste dans l'incertitude.

Stéphane Jordan reste optimiste et garde son éternel sourire et sa bonne humeur communicative. Avant de lancer son activité, il a eu quelques soucis avec l'ancienne municipalité pour proposer du vélo-taxi en centre-ville. Apparemment tout semble se régler avec le nouveau maire, Eric Straumann. Les interdictions vont bientôt être levées.

