La nouvelle éco : un vide-déchèterie pour donner une seconde vie aux déchets près de Rennes

C'est une initiative unique en Ille-et-Vilaine. Un vide-déchèterie a été organisé à Liffré, par le service de gestion des déchets, Smictom Valcobreizh, pour offrir une seconde vie à des déchets destinés à l'incinération ou à l'enfouissement. La première édition avait été un franc succès en juin. Pour cette deuxième édition, 800 euros ont été collectés dimanche 19 septembre pour des associations.

Un local dédié au réemploi a vu le jour

Les participants sont repartis les bras chargés, et le record a été battu par deux sœurs, Justine et Ophélie, avec 68 kilos récupérés dans la déchetterie. "On a des jouets, un petit vélo, une banquette, une table ! On n'avait pas la place dans une voiture donc on a dû aller chercher une deuxième. C'est étonnant de voir tout ce que les gens peuvent jeter alors que c'est en bon état." Edith fouille dans les caisses à jouets. Cette maman, qui a trouvé un cartable pour sa fille, vient pour défendre le réemploi. "Il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes et qui sont jetées, ce n'est pas logique, ce n'est pas le recyclage qui peut compenser ça, il faut que l'on réutilise nos affaires !", lance-t-elle.

Toutes les tranches d'âge sont concernées. © Radio France - Maxime Glorieux

Les participants regrettent de ne pas pouvoir accéder plus souvent à la déchèterie mais ce n'est pas aussi simple, rappelle Anne-Bénédicte Martinot, chargée de projet pour Smictcom Valcobreizh : "On ne peut pas accéder comme ça sans que les choses soient structurées, donc c'était la possibilité de donner cette seconde vie aux déchets." Un local spécial a été construit pendant la crise sanitaire. "Au lieu de mettre des vieux jouets dans des bennes qui iront à l'incinération, on a prévu ce local de réemploi pour faire vivre des objets." Les déchets ont été triés et installés sur des stands. Les bénévoles de la section handball de l'US Liffré s'activent. "La section handball a toujours été partenaire de la braderie de Liffré, comme il n'y a plus de braderie, le Smictcom a fait appel à nous, on met notre pierre à l'édifice de l'éco-responsabilité sur Liffré", explique la présidente Emmanuelle Nogues.

Un prix fixé par l'acheteur

Le prix d'achat est libre, chaque participant donne ce qu'il veut. Les recettes sont reversées à ceux qui ont aidé à l'organisation, comme les jeunes handicapés de l'Institut Médico-Educatif de La Bouëxière, par exemple, qui prévoit ensuite d'ouvrir une boutique dédiée au réemploi. Les membres du conseil municipal des enfants auront une autre partie des recettes "pour donner à des associations qui en auront besoin comme les Restos du cœur, des épiceries solidaires, des maisons de retraite", indique Elie, 11 ans. Un troisième un vide-déchetterie est prévu d'ici le mois de novembre à Liffré et la fréquence devrait augmenter progressivement.

Les membres du conseil municipal des enfants ont aidé à l'organisation. © Radio France - Maxime Glorieux