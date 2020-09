La nouvelle éco : un vide-dressing permanent ouvre samedi à Brest

Bastien Le Rest et Ronan Pouliquen espèrent surfer sur le succès de la mode de seconde main.

Le concept est "unique en France" d'après les deux trentenaires à l'origine du projet. Ni friperie, ni dépôt-vente classique, Vidipi se rapproche plutôt du modèle Vinted, le site internet leader de la vente de vêtements d'occasion entre particuliers. Mais sans les désagréments de la vente en ligne...

Dédiée exclusivement à la mode féminine, la boutique de 135 m² lancée ce samedi à Brest loue des emplacements à des vendeuses qui exposent leurs articles et fixent leurs prix. Le magasin ajoute sa commission et se charge de la vente. Un responsable et une apprentie ont été recrutés pour le démarrage.

Prise de conscience

Ronan Pouliquen, l'un des fondateurs, reconnaît que cette période de crise économique n'est "pas idéale pour lancer un business." Mais il rappelle que le confinement a entraîné une prise de conscience des consommatrices, de plus en plus convaincues de la nécessité de contribuer à réduire l'impact environnemental de la mode en donnant une seconde vie aux vêtements et aux accessoires plutôt que de les jeter.

Un projet construit avec les clientes

Les deux entrepreneurs, qui ont déjà à leur actif un vide-grenier permanent ouvert en avril 2019 près de Morlaix (TiMicMac), ont pris soin de consulter leurs futures clientes pour imaginer un lieu qui corresponde réellement aux besoin et aux envies des Brestoises. Deux influenceuses de la ville ont d'ailleurs collaboré au montage de Vidipi, qui entend soigner "l'expérience client."

En plus de leur promesse de "réinventer le marché du textile d'occasion", Ronan Pouliquen et Bastien Le Rest ont l'ambition de développer rapidement le concept en Bretagne, et dans toute la France.

Vidipi Espace Jaurès (niveau 1), 65 rue Jean Jaurès 29200 Brest. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30.