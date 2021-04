La Nouvelle éco : un vide-grenier d'un nouveau genre à Saint-Jean-de-Soudain

Ancien restaurateur et passionné de brocante Thierry Pajaud s'est lancé dans l'aventure de la franchise "auvidegrenier.fr". Un concept lancé en 2016 et compte désormais 30 magasins en France.

Quel est le concept de "auvidegrenier.fr" ?

Le principe c'est comme un vide-grenier classique avec l'avantage de ne pas se lever tôt le dimanche matin et d'être à l'abri des intempéries. La présence sur le site n'est plus indispensable et c'est permanent. Après avoir pris rendez-vous les clients déposent leurs articles sur un stand pendant une période d'une semaine à un mois, moyennant une location de 10 € la semaine ou un forfait de 30 € le mois.

Quel type d'objets peut-on déposer?

Tout ce qu'on peut déposer normalement dans un vide-grenier ordinaire. Ce qui marche bien ce sont souvent les vêtements, les produits de la maison, la déco, la vaisselle et puis les meubles "relookables".

L'idée aussi c'est de donner une seconde vie aux objets...

Absolument, c'est le concept de cette franchise...

Réutiliser les objets dont on ne se sert pas et qui peuvent trouver preneur...

Absolument. Au vu de la configuration économique, de la prise de conscience environnementale c'est plutôt prometteur oui.

Quelle est la différence avec un dépôt-vente classique physique comme on les connaît?

Alors la différence c'est qu'on a des stands pré-installés, individuels pour les petits objets. Ce qui ressemble beaucoup au dépôt vente de meubles c'est quand on dispose d'un emplacement pour les grosses pièces : tables, chaises, etc. Et surtout ce sont des stands individuels que les gens achalandent comme bon leur semble durant leur période de location. Ils peuvent revenir, ils ont des étiquettes avec des codes-barres qui leur permettent de créditer leur compte quand les clients acheteurs prennent leurs objets. C'est comme un magasin : les gens se servent là où ils veulent.