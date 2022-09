La nouvelle éco : un vide-grenier permanent au Puy-en-Velay

Depuis le 18 août 2022, Le Puy-en-Velay a son vide-grenier permanent, ouvert du lundi au samedi. Le magasin Au Vide-Grenier s'est installé avenue des Belges, et s'il ressemble à un magasin avec ses allées et ses produits bien rangés, son fonctionnement est bien celui d'un vide-grenier. "Les produits sont déposés par des particuliers, ils louent des boxes sur une période de une, deux ou trois semaines, y déposent leurs produits qu'ils souhaitent placer et ils peuvent réalimenter au fur et à mesure de la durée, et à la fin ils repartent avec les invendus et leurs gains", explique Bruno Rouhaut, l'un des associés du magasin ponot. 155 boxes sont disponibles.

"On tient à avoir un certain échange avec les déposants, donc on les invite à revenir pour réalimenter, réajuster leurs prix, ranger leur stand, enfin bref, s'occuper de leur mini-boutique", ajoute Bruno Rouhaut. Il tient à préciser que le magasin reste fermé le dimanche, pour ne pas faire de concurrence aux brocantes traditionnelles.