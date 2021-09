La nouvelle éco : un village de cabanes rustiques mais cosy à Plaine

Des cabanes de bois rustiques mais cosy au milieu de la forêt, il y en a 37 et c'est à Plaine dans la vallée de la Bruche que ça se passe. La société luxembourgeoise Nutchel y ouvre le 22 octobre ce qu'elle appelle son village forestier.

Les cabanes de bois sur pilotis ont été installées sur le site de l'ancien VVF, le village de vacances de Plaine qui a fermé ses portes en 2016. Un VVF dont les bungalows ont été détruits, plus de 90 tonnes amiante ont été évacuées. Le concept de ce nouveau village se veut rudimentaire mais néanmoins douillet: dans les cabanes, un minimum d'électricité, une lampe à huile, des bougies, un poêle à bois et de quoi se préparer des repas. Les lits sont épais, la salle de bains et wc tout confort, bref une tendance très en vogue que les magazines branchés nomment le glamping, le camping glamour.

Dans une cabane © Radio France - Olivier Vogel

Niveau tarifs, à partir d'une centaine d'euros la nuit pour deux personnes, mais attention c'est 2 nuits minimum en semaine et 3 le week-end. Nutchell ouvrira ce qu'il appelle son village forestier le 22 octobre à Plaine dans la vallée de la Bruche.

