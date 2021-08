La Nouvelle Eco : Une activité exponentielle pour les laboratoires périgourdins Novabio

Les tests Covid ont explosé cet été. Près de six millions de tests Covid ont été effectués en France. C'est un record. Les dépistages vont aussi débarquer à l'école : le gouvernement vise les 600 000 tests salivaires par semaine, dans le premier degré. On fait le point avec le patron des laboratoires Novabio en Dordogne, Henry-Pierre Doermann

FBP : Nous sommes venus dans vos locaux cet été à Notre-Dame-de-Sanilhac, vous aviez beaucoup de travail

Henry-Pierre Doermann : Pas mal de travail oui, avec un rythme soutenu notamment sur toutes les zones touristiques autour de Sarlat, très grosse acticvité. Point d'orgue, autour du 15 août, avec le pass sanitaire évidemment pour entrer dans les sites. C'était un gros départ de vacances donc tout le monde s'est rué.

FBP : Combien de test par jour ?

1200 à 1500 par jour. Avec des pointes bien plus importantes autour du 15 août dans le sarladais. L'été dernier c'était plutôt des dépistages de masse lorsqu'il y avait des clusters.

FBP : Comment ça s'est passé avec les personnes testées ? Pas trop de stress ?

Si. De façon générale ça se passait plutôt bien Dans certains cas, en effet il y avait du stress pour ceux qui devaient prendre l'avion. Dans 90% des cas, les résultats sont rendus dans les 12h. Le rythme de tests va baisser puisque les tests ne seront plus rembourssé mi octobre.

FBP : Quid de la rentrée ? Vous allez être sollicités par les établissements scolaires ?

Tout dépendra de la circulation du virus. Si c'est faible, ce seront des interventions ponctuelles mais on ne sait pas encore à quel niveau de contamination on fera appelle à nous. Si la circulation est importante, on dépistera systématiquement sans doute des tests salivaires.

FBP : Cette crise du covid, comment ca se traduit pour Novabio ? il y a des embauches ?

Oui, beaucoup d'embauche. Des contrats à durée detérminée parce que ça ne va pas durer.