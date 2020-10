La nouvelle éco : une agence de tourisme normande propose des séjours généalogiques

Quelles sont mes racines ? Qui était cet arrière grand-père du nord de la France dont nous ne savons rien ou pas grand chose ? Ou ce lointain ancêtre russe ? Rares sont les familles qui ne recèlent pas leurs lots de mystère. Et la généalogie est là pour tenter de remonter le fil de ces histoires méconnues. Racines Voyages, agence basée à Carpiquet près de Caen, est spécialisée dans la recherche des origines. Mais Covid oblige, elle se ré-invente et propose des séjours thématiques destinées à une clientèle française.

Repenser son activité pour faire face à l'absence des touristes canadiens

"L'essentiel de ma clientèle est canadienne, explique Marie-Claire Prestavoine, la fondatrice de Racines Voyages, des descendants d'émigrants normands soucieux de revenir sur les terres de leurs lointains ancêtres". Mais en raison de la crise sanitaire, personne n'est venu d'outre Atlantique cette année.

Elle s'est donc lancée dans l'organisation de séjours généalogiques à destination d'une clientèle française, le temps d'un week-end. "Ce sont des séjours un peu insolites où l'on a des ateliers débutants ou bien même experts, encadrés par une généalogiste professionnelle. Et on a un temps privilégié autour de sa propre histoire familiale, un mystère, un point d'interrogation, qui parfois pouvait être en France, mais aussi un ancêtre à l'étranger".

Apprendre à se servir des archives et d'internet pour rechercher ses origines

Avec l'aide d'une professionnelle, on apprend comment chercher. "Les gens se posent pas mal de questions : dans quels types d'archives chercher, sur quel site internet ou concrètement comment dois-je faire ? Et on trouve parfois de très belles choses, des archives dont on ne s'imagine pas même qu'elles peuvent exister !"

Et elle organise ces séjours dans des lieux chargés d'histoire. Au Château de Sissi près de Fécamp les 7 et 8 novembre prochain. "Saviez-vous que l’impératrice d’Autriche avait une résidence d’été en Normandie ? Aujourd’hui, c'est un hôtel-restaurant de charme". En décembre ce sera à Mortagne-au-Perche à l'hôtel du Tribunal. "Un lieu qui a 120 ans d'histoire, c'était l'auberge Jean-qui-rit Jean-qui-pleure en référence à ce qui se passait au tribunal, pour parler de son histoire familiale dans un lieu chargé d'Histoire avec un grand H".

Autant faire contre mauvaise fortune bon cœur se dit Marie-Claire Prestavoine, qui a décidé de ne pas "subir" la crise sanitaire, mais de la vivre comme une opportunité. "On a vraiment la possibilité de se ré-inventer, d'être créatif en matière de tourisme, et les gens aussi ont besoin de voyager autrement, de faire une coupure, de passer des moments de bien-être mais de manière différente, en consommant différemment également.."

En croisant les doigts pour qu'un jour elle retrouve sa clientèle canadienne. "On a pu proposer à nos clients le report de leur séjour à 2021, donc j'espère que d'ici là on aura une réouverture des frontières avec le Canada".

En attendant, Covid oblige, le nombre de participants à ces séjours généalogiques est limité à 15. Prochains week-ends : à Fécamp (Seine-Maritime) les 7 et 8 novembre 2020 et à Mortagne-au-Perche (Orne) le premier week-end de décembre.

RACINES VOYAGES 30 rue de la Pierre 14650 CARPIQUET. Contact : mc.prestavoine@racinesvoyages.com. Tel : 02 49 49 29 82