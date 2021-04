La Nouvelle Eco : une agence immobilière ouvre ses portes à Dijon

Et si la pandémie de Covid-19 profitait au marché de l'immobilier ? C'est exactement ce que pense la firme Côté Particulier, qui a décidé d'ouvrir une antenne à Dijon, au numéro 5 de la place Darcy. Elodie Sabater est à la tête des bureaux dijonnais.

L'immobilier en bonne santé

"Le marché immobilier de Dijon résiste bien à la crise du Covid" explique d'emblée Elodie Sabater. Pour elle, la crise n'impacte pas négativement le marché, au contraire. "L'année 2020 a été la troisième meilleure année en termes de transactions immobilières" poursuit-elle. Et même au premier trimestre 2021, le marché est resté dynamique. "Depuis l'ouverture de nos bureaux il y a trois semaines, j'ai déjà réalisé trois ventes" termine-t-elle.

Et alors que le troisième confinement vient de commencer, on ne craint pas de baisses de ventes, bien au contraire. "L'immobilier reste un marché très dynamique et les gens ont toujours besoin de se loger, acheter ou louer". Et loin de redouter une baisse à cause du confinement, on sait que ledit confinement va au contraire booster les ventes.

Les maisons ont la côte

Elodie Sabater explique que pour le moment, ses principaux clients sont dijonnais ou de Côte d'Or, mais il lui est déjà arrivé de vendre un bien à... Un Parisien ! "Depuis un an, il y a une ruée vers les biens immobilier en dehors de l’Île-de-France" confie-t-elle. Ce Parisien lui a acheté une maison, et ce n'est pas le seul.

"Les écoles vont fermer pour au moins trois semaines, le télétravail est encouragé... Les gens seront potentiellement à la recherche d'une maison un peu plus grande, voire avec un jardin, surtout avec l'arrivée des beaux jours" poursuit-elle. Les Côte-d'Oriens seraient-ils à la recherche de maisons secondaires ? "Ils restent bien entendu minoritaires, mais cela arrive".

Elodie Sabater constate également que les appartements en location trouvent aisément de nouveaux habitants. "La semaine dernière j'avais une dizaine de personnes pour un appartement et c'est parti très très vite !" conclut-elle.