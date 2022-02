La nouvelle éco : une ancienne aide-soignante se lance dans la confection artisanale de bijoux

Chez elle à Bonchamp-lès-Laval, Jessica Goyer fabrique et vend depuis le 1er décembre 2021 des bijoux uniques faits à la main. Suite à une maladie génétique très handicapante, cette ancienne aide-soignante de 36 ans partage son temps entre ses créations et son métier d'AESH à l'école.

Handicapée par une maladie chronique grave, Jessica Goyer a dû arrêter son métier d'aide-soignante. Immobilisée chez elle à Bonchamp-lès-Laval pendant cinq ans, la maman de trois enfant ne pouvait pas "rester sans rien faire. Donc, comme j'aimais déjà la couture, j'ai commencé à coudre un peu plus. Et puis, j'ai commencé à dériver sur les bijoux que j'aime beaucoup." C'est son entourage qui la pousse à vendre ses créations.

Des prix abordables, "pour tout le monde"

"Tout le monde me demandait 'Mais pourquoi tu ne te lances pas ?' J'avais un peu peur. Je ne savais pas comment fonctionnaient les autoentreprises puis finalement, je me suis lancée." Le 1er décembre 2021, La fée bricoleuse est née. Pour ses créations, Jessica Goyer utilise principalement de l'acier inoxydable et des perles de verres. Des boucles d'oreilles, des colliers et des bracelets vendus à prix abordables, impératif pour la jeune femme.

"J'avais vraiment envie que ça soit ouvert à tout le monde. Des gens comme moi qui n'ont pas forcément un gros salaire mais qui aiment ce qui est fait-main." Pour l'instant, La fée bricoleuse veut ses produits uniquement en ligne, sur son site, mais Jessica Goyer veut se développer sur les marchés, à commencer par celui du dimanche de Bonchamp.